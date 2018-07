‘Politie kan situatie Amsterdamse Wallen niet meer aan’

De Amsterdamse politie heeft geen gezag meer in het Wallengebied en kan de “situatie niet langer aan”. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse ombudsman Arre Zuurmond zaterdag in dagblad Trouw. Volgens de ombudsman is crimineel geld leidend en is het er ‘s avonds zo druk dat de veiligheid in het geding komt.

De ombudsman is tijdelijk in het gebied gaan wonen naar aanleiding van klachten van bewoners. Volgens hem zijn de problemen sinds de jaren tachtig en negentig in het gebied “verdiept en verbreed”. “Op de Wallen is het nu zo druk, dat er ‘s avonds in de openbare ruimte sprake is van een zeer onveilige situatie. Bij een uitslaande brand of een hartinfarct kunnen de hulpverleners niet ter plekke komen. Mocht de politie al achter een crimineel aan willen, ze komt gewoonweg niet door de massa heen.”

Ook zijn er volgens Zuurmond te weinig agenten en handhavers in het gebied aanwezig. Hierdoor neemt volgens hem ook de bereidheid van de bevolking af om zich te bemoeien met de openbare orde. “Het is juist die dubbele afkalving die in Amsterdam zichtbaar wordt.”

Leidseplein

Eerder deed de ombudsman onderzoek in het gebied rond het Leidseplein. Met behulp van camera’s registreerde hij in één nacht negenhonderd overtredingen. “Scootertjes racen tegen het verkeer in of door het voetgangersgebied. Er wordt geschreeuwd. In drugs gehandeld. Gestolen,” zegt hij.

De Amsterdamse Rekenkamer concludeerde vorige maand al dat het “niet gelukt” was om de Wallen op te schonen. De gemeente probeerde de afgelopen tien jaar het straatbeeld te veranderen en een einde te maken aan misstanden in de prostitutiebranche. Dit is volgens de Rekenkamer dus maar deels gelukt. Hoewel de openbare ruimte “minder groezelig” is geworden, is de “criminele infrastructuur” niet doorbroken.

Amsterdam Marketing is onlangs een campagne begonnen tegen “hufterig gedrag” van Engelse en Nederlandse mannen tussen de 18 en 34 jaar. Volgens de marketingorganisatie komen zij naar Amsterdam voor kroegentochten en vrijgezellenfeesten en zijn ze deels verantwoordelijk voor de toenemende overlast in de binnenstad.