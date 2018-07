Dinsdags is het markt op de Blaak en daarom erg druk in de parkeergarage onder de Markthal. Gelukkig zie ik nog een groen lampje en rijd daarnaartoe. Op de lege plek tref ik drie dames met een Brabantse tongval. Ze zijn in paniek want hun auto is gestolen. Ik vraag wat voor een auto het is en of hij echt op deze plaats stond. Het was een rode auto en ze hadden hem op de enige plek met een groen lampje gezet om hem na een dagje Rotterdam gemakkelijk terug te vinden.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl