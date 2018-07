Max Verstappen zevende bij kwalificatie Hongarije

Bij een regenachtige kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije is Max Verstappen zaterdag als zevende geëindigd. Dat is een teleurstellende prestatie voor de coureur, die vooraf had aangegeven zondag van poleposition te moeten starten, wil hij kans maken op winst.

Lewis Hamilton, die vorige week de Grote Prijs van Duitsland won, zette in zijn Mercedes de beste tijd neer en start wel van pole. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas eindigde als tweede. De derde plaats was voor Kimi Räikkönen van Ferrari

Nu Verstappen zondag vanaf de zevende plek start, wordt een kans op een topklassering moeilijk. “Met een goede start moet de vijfde plaats er zondag nog wel inzitten”, zei hij bij Ziggo. “Daar moeten we voor gaan.” De race op de Hungaroring wordt zondag vanaf 15.10 uur verreden.