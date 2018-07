Joodse gemeenschap moet weg uit Deventer synagoge

De joodse gemeente Beth Shoshanna moet vertrekken uit de Grote Synagoge in Deventer. Dat is de uitkomst van een rel die de afgelopen maanden speelde in de Overijsselse stad, meldt RTV Oost. De gemeenschap moet voor woensdag uit het gebedshuis vertrokken zijn.

Het conflict ontbrandde afgelopen april toen de nieuwe eigenaren van de synagoge bekendmaakten een foodhall in het pand te willen vestigen. Vorige week gaf de gemeente ze daar geen toestemming voor.

Lees ook: Joodse gemeenschap wil geen foodhal in synagoge

Toch weg

Toch moet de joodse gemeenschap weg. Eigenaren Ayhan Sahin, een Deventer horecaondernemer, en Carlus Lenferink, een Zwolse vastgoedondernemer, hebben per 1 augustus de huur opgezegd. Maandag vertrekt de gemeenschap naar een synagoge in Raalte.

Tom Fürstenberg is verheugd over de nieuwe plek, maar vindt het triest dat de joodse gemeente alsnog moet vertrekken. “Je kunt niet geloven dat een Joodse gemeente anno 2018 uit een synagoge wordt gezet. Dat is niet normaal, maar het gebeurt”, zei hij tegenover RTV Oost.

Wat er nu met de Grote Synagoge in Deventer gaat gebeuren, is niet bekend. Sahin en Lenferink kochten het in 1892 gebouwde gebedshuis in februari voor 650.000 euro. Zij kregen geen toestemming van de gemeente voor de foodhall omdat dat volgens lokale krant de Stentor afbreuk zou doen aan “de maatschappelijke en historische betekenis van het pand”.