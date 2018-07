Hittegolf officieel voorbij

De hittegolf in Nederland is officieel voorbij. Door instromende koelere lucht en regen- en onweersbuien kwam de temperatuur in De Bilt zaterdag niet tot minstens 25 graden, meldt Weeronline. Op veel andere plekken in Nederland was dat wel het geval.

Voor een landelijke hittegolf moet er minstens vijf dagen op rij 25 graden gemeten worden in De Bilt en drie dagen moet het er boven de 30 graden geweest zijn. Sinds donderdag was daar sprake van. De hittegolf duurde daarmee dertien dagen, van 15 juli tot en met 27 juli. Dat is geen record: in 1975 was er een hittegolf van achttien dagen.

Zonnige periode

Zonnige periode

De extreem zonnige periode bereikte donderdag en vrijdag in De Bilt haar hoogtepunt. Toen maten de weermannen daar 35,7 en 35,4 graden. Weeronline meldt dat het zuiden en het oosten nog wel op weg zijn naar een regionale hittegolfrecord. In Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Twente startte de hittegolf op 12 juli en de verwachting is dat die nog tot 6 augustus kan duren, 26 dagen in totaal. Het vorige record staat op 22 dagen in 1994.

Komende week is het overwegend droog, verwacht Weeronline, met vooral tegen het weekeinde veel zon. Maandag wordt het weer erg warm met temperaturen van 25 tot 29 graden op de meeste plaatsen. In Limburg kan het kwik dan zelfs oplopen tot 32 graden.

Sinds zaterdag is ook het Nationaal Hitteplan niet meer actief. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kondigde dat maandag af voor het hele land. Het RIVM riep Nederlanders met het hitteplan op alert te zijn op uitdroging en oververhitting en extra te letten op ouderen, chronisch zieken en andere kwetsbare mensen.