Egyptische rechtbank veroordeelt 75 activisten tot de doodstraf

Een rechtbank in Kairo heeft zaterdag 75 mensen ter dood veroordeeld voor hun rol in de zitprotesten in 2013. Onder de veroordeelden zijn hooggeplaatste leden van de inmiddels verboden Moslimbroederschap, meldt persbureau Reuters. Over anderhalve maand worden nog eens 660 anderen voor de rechter gebracht.

De protesten van vijf jaar geleden werden georganiseerd als steunbetuiging aan Mohammed Morsi, de islamitische oud-president die toen net was afgezet door het leger. De actie werd hardhandig beëindigd door de veiligheidsdiensten. Daarbij kwamen honderden aanhangers van de Moslimbroederschap om het leven. Ook tientallen politiemensen vonden de dood.

De mensen die nu terecht staan, worden volgens persbureau AP berecht voor verschillende misdaden waaronder moord maar ook vernieling. Mohammed Badie, geestelijk leider van de Moslimbroederschap, is een van de verdachten. Ook de Egyptische fotojournalist Mahmoud Abu Zeid riskeert een veroordeling.

De zaken van de 75 veroordeelden zijn doorverwezen naar grootmoefti Shawki Allam, de hoogste geestelijke van het land. Hij moet advies uitbrengen voor een executie voltrokken mag worden. Volgens AP stemt de grootmoefti doorgaans met de uitspraak van een rechtbank in.