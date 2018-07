Dumoulin wint etappe, Thomas brengt geel naar Parijs

Dumoulin gehuldigd Foto Philippe Lopez / AFP Foto Marco Bertorello / AFP Foto Stephane Mahe / Reuters Foto Marco Bertorello / AFP

Kruijswijk: blij dat ik het heb kunnen laten zien Steven Kruijswijk is blij met zijn vijfde plek in het algemeen klassement. "Het was niet echt de bevestiging die ik zocht (...), maar ik ben blij dat ik het heb kunnen laten zien", zegt hij tegenover de NOS. "Voor mezelf was het realistisch dat ik het kon, maar dan moest ik het wel doen." Terugblikkend op zijn tijdrit, zei hij: "Voor mijn gevoel ging het best wel lekker. Ik zag Landa iets voor me rijden, en ik wist dat het twee minuten was. (...) Het was een goede tijdrit voor mij denk ik."

Hij wist de etappe niet te winnen, maar gaat wel zijn eerste Touroverwinning pakken. Geraint Thomas brengt morgen het geel naar Parijs. Tom Dumoulin wint vandaag de etappe en wordt de nummer twee van het algemeen klassement (1.51). Dubbel feest bij Sky waarschijnlijk: Froome weet toch weer op het podium te klimmen en wordt derde in de Tour de France (2.24).

Sky-ploegleider Servais Knaven reageert bij de NOS op de Tourwinst van Thomas: "Het is ongelofelijk, voor hem [Geraint Thomas, red.] ook. Hij doet het. (...) Hij is nooit in de problemen gekomen, niet op het vlakke en niet in de bergen. Hij is gewoon de beste."

Dumoulin wint etappe! De tijdwaarneming sloeg op hol, maar Dumoulin heeft met een tijd van 40.52 de tijdrit gewonnen! Hij was één seconde sneller dan Chris Froome. Thomas komt als derde over de streep en verliest 14 tellen. In een eerste reactie tegenover de NOS reageert Dumoulin heel blij: "Zo'n einde, dat had niemand verzonnen. Vanmorgen vol in de stress met de trui die we kwijt waren, en nu één seconde, kun je het geloven? Ongelofelijk." Het lijkt erop dat Dumoulin vooral tijd heeft gepakt op het klimmetje in de finale van de tijdrit. Thomas heeft op nog onduidelijke wijze veel tijd verloren in dat deel, mogelijk wilde hij zijn ploegmaat Froome aan de etappeoverwinning helpen.

Roglic van het podium Primoz Roglic, de man met normaal gesproken een uitstekende tijdrit, stelt vandaag teleur en is als zesde gefinisht. Hij mocht dertien seconden verliezen op Froome, maar verliest veel meer. Hij is zijn podiumplaats kwijt.

Kruijswijk handhaaft vijfde plek Steven Kruijswijk heeft een prima tijdrit gereden en is zeker van zijn vijfde plaats in de Tour de France.

Tweede meetpunt: Roglic verliest tijd Roglic verliest ontzettend veel tijd op Froome. Bij het tweede meetpunt kwam hij door in een tijd van 29.35, Froome zette een tijd van 28.46 neer. Hij staat nu op plek drie en lijkt te rijden voor de etappewinst. Dumoulin komt door in 28.48 en levert niets meer in dan op het eerste meetpunt. Goed nieuws dus! Hij lijkt zijn tweede plaats vast te houden.

Eerste meetpunt: Froome sneller dan Roglic en Dumoulin Op dit moment lijkt Roglic zijn podiumplaats te verliezen aan Froome. Hij kwam bij het eerste meetpunt door in een tijd van 16.45, de snelste tijd van allemaal, Roglic noteert de veertiende tussentijd: 17.15. Dumoulin levert op het eerste meetpunt twee seconden in op Froome. Geen zorgen: hij heeft nog dertig seconden voorsprong op de Britse renner.

Zakarin snelste tijd bij tweede meetpunt Zakarin is als snelst bij meetpunt twee doorgekomen. Hij is tien seconden sneller dan Bob Jungels, die zojuist al drie seconden sneller was dan Kwiatkowski.

Iedereen vertrokken Gerraint Thomas is als laatste begonnen aan zijn tijdrit. Er moeten hele gekke dingen gebeuren wil hij zijn gele trui verliezen, maar je weet het natuurlijk nooit. Hij heeft twee minuten voorsprong heeft op Dumoulin en Roglic. Tom Dumoulin en Gerraint Thomas. Foto Jeff Pachoud / AFP Ondertussen heeft Zakarin de snelste tussentijd neergezet bij het eerste meetpunt. Hij was 8 seconden sneller dan Yates en 15 seconden sneller dan Kwiatkowski. Kwiatkowski is nog steeds de snelste man met 41.42.

Daar is 'ie: Dumoulin Het moment van de waarheid is daar. Dumoulin kan zijn podiumplaats verzilveren met een goede tijd vandaag. Hij is gestart!

Le maillot arc-en-ciel pour Tom Dumoulin, qui s'envole pour défendre sa 2e place ! 🌈

Rainbow colors for @tom_dumoulin , who will fight to keep his 2nd place! 🌈Le maillot arc-en-ciel pour Tom Dumoulin, qui s'envole pour défendre sa 2e place ! 🌈

Tijdritspecialist Roglic ook vertrokken Primoz Roglic is ook weg in de tijdrit op een parcours dat hem heel goed ligt. Hij is een serieuze kanshebber voor de etappe en kan tijd pakken op Dumoulin.

Froome gestart. Op naar het podium? Heeft Froome nog moraal of is het klaar? Froome, die de hele Tour al wordt uitgejoeld, is gestart. Om nog op het podium te komen moet hij vandaag de tijdrit van zijn leven rijden en hopen dat zijn concurrenten dat niet doen. Froome tijdens het inrijden voor de tijdrit. Foto Jeff Pachoud / AFP

We gaan naar de laatste vijf: Kruijswijk is vertrokken Het is 16.21 en Kruijswijk, de nummer vijf van het klassement, is vertrokken! Hij moet de voorsprong van drie seconden op Landa vasthouden, wil hij zijn vijfde plek zeker stellen. De vier favorieten zijn nog aan het opwarmen. We zien onder het koelvest van Tom Dumoulin zijn regenboogpak! Starttijden van de vier favorieten:

16:23 – Chris Froome

16:25 – Primož Roglič

16:27 – Tom Dumoulin

16:29 – Geraint Thomas

Ook spanning bij Niki Terpstra Om er direct een wielercliché in te gooien: Parijs is in zicht, maar ook nog ver. In ieder geval voor Niki Terpstra. Hij reed een tijd van 50.05 en dat zorgt ervoor dat hij Parijs niet haalt. Op de fiets, welteverstaan. Als de snelle mannen zometeen een tijd neerzetten van onder de 40 minuten, dan eindigt hij buiten de tijdslimiet. Spannend...

De drie van Movistar Movistar kwam met drie kopmannen naar de Tour: Landa, Valverde en Quintana. Ze reden alledrie voor het klassement, maar een echt succes is dat niet gebleken. Valverde is vertrokken in de tijdrit, Quintana start om 16.13 en Landa om 16:19. Kunnen zij hun plekje in het klassement houden? Movistar_Team Movistar Team https://t.co/UmfxZNW75i 💥😉 #TDF2018 28 juli 2018 @ 13:55 Volgen

Dit is de top 10 We hebben dus al heel wat renners gehad, en vanaf nu beginnen de laatste vijftien mannen aan de tijdrit. Michal Kwiatkowski (Sky) heeft tot nu toe de snelste tijd gereden (41.42). Eén seconde later kwam Søren Kragh Andersen (Sunweb) over de finish.

#TDF2018 https://t.co/sTjXaGsxsg ⏱️ Provisional Top 10 ⏱️ 28 juli 2018 @ 13:41 Volgen

Paniek bij Sunweb! Tijdritpak Dumoulin kwijt Paniek bij Sunweb vanmorgen: het tijdritpak van Tom Dumoulin was nergens te vinden. "Aan het begin van de Tour geef ik altijd wat spullen af, zodat ik die niet de hele tijd hoef mee te slepen. Waaronder mijn tijdritpak. Die zijn ze dus kwijtgeraakt", sprak hij voor de camera van de NOS. Daar moest dus als de wiedeweerga een oplossing voor komen. En die kwam er: een gepensioneerde naaister kon, omdat de kledingsponsor is gevestigd in Baskenland, gauw een pak maken voor Dumoulin. Zo staat hij, naar alle waarschijnlijkheid, met zijn snelle pak met gekleurde strepen aan de start zometeen. Dit is Flory Hernandez, die vanochtend in San Sebastian een compleet nieuw pak voor Dumoulin heeft gemaakt. Pak is net afgeleverd.