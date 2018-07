Chaos vliegveld München door vrouw die ongecontroleerd langs veiligheidscheck komt

Op het vliegveld van München zijn zaterdag zeker tweehonderd vluchten geannuleerd en nog eens zestig vertraagd nadat een vrouw ongecontroleerd langs een veiligheidscheck was gekomen. Ook is de luchthaven urenlang deels ontruimd geweest, meldt Die Zeit Online.

Een vrouw werd ‘s ochtends vroeg tegengehouden bij de bagagecontrole omdat, zo schrijft de lokale omroep Bayerischer Rundrunk, er niet op de juiste manier verpakte vloeistoffen in haar tas zaten. De vrouw, die al eerder door de bodyscanner was gekomen, werd teruggestuurd om de vloeistoffen in daarvoor bestemde plastic zakken te doen.

Even later kwam ze zonder handbagage terug en liep ze langs een checkpoint dat nog niet gereed was voor gebruik was. Hoe dat precies kon gebeuren, is onduidelijk. Het beveiligingspersoneel had op dat moment alarm moeten slaan, maar liet dat na. Pas nadat de politie erover was geïnformeerd, werd actie ondernomen: een terminal werd deels ontruimd en vluchten werden geannuleerd.

Wachten in de hitte

Duizenden mensen strandden op het vliegveld en moesten lang wachten in de hitte tot ze weer verder konden. Luchthavenpersoneel deelde waterflesjes uit aan de reizigers. In Beieren zijn de schoolvakanties vrijdag begonnen, dus het was erg druk op het een na grootste vliegveld van Duitsland. Het duurde tot omstreeks 14.00 uur tot de vluchten weer een beetje op gang kwamen.

De autoriteiten kwamen tegen de avond achter de identiteit van de veertigjarige vrouw, schrijft Die Zeit Online. Ze is niet gearresteerd. Eerder sloot de politie al uit dat er sprake was van een gevaarlijke situatie. Het is onduidelijk of de vrouw een boete krijgt of een andersoortige berisping. Evenmin is het duidelijk of de ontstane chaos wel haar schuld is. Volgens Bayerischer Rundfunk ging vooral het beveiligingspersoneel in de fout.