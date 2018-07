‘Zolang ik chocola heb, kan ik werken waar ik wil’

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

Veerle: „Er zijn drie plekken heel belangrijk in mijn leven. Dat zijn Amsterdam, waar ik woon en vaak werk, Antwerpen, waar mijn zakenpartner en beste vriendin Sophie woont en werkt, en Berlijn, waar mijn Duitse vriend Marcus woont. Tussen die drie steden reis ik veel heen en weer per trein. Op alle drie die plekken voel ik me thuis en heb ik een tandenborstel en een paar hardloopschoenen staan.

„Enerzijds kost dat reizen veel tijd, zo’n tien uur per week, anderzijds voelt het juist als gewonnen tijd, omdat ik in de trein heel geconcentreerd kan werken. De trein tussen Amsterdam en Berlijn is echt de beste werkplek die ik kan bedenken, want dan heb ik zes uur lang geen enkele afleiding.

„Maar ik kan ook prima werken in een mooi café in Antwerpen, Amsterdam of Berlijn. Zolang ik mijn laptop, mijn oortjes, mijn favoriete muziekzender en een stukje chocola bij me heb, kan ik werken waar ik wil. Ik ben graag in steden, ik hou van een dynamische omgeving. Dat leren van verschillende landen kreeg ik al mee in mijn opvoeding, met een Belgische vader.

„Soms ruil ik mijn huis met een vriendin die in Brussel woont, en werk ik daar een week. Eigenlijk ben ik maar weinig in mijn huis in Amsterdam. Ik leef als een digitale nomade. Zonder internet, een wifi-hotspot op mijn telefoon en een grote bundel zodat ik ongelimiteerd online kan werken, had ik nooit op deze manier kunnen leven.”

In het kort Veerle Devreese (32) deed de kunstacademie in Tilburg, studeerde media en cultuurwetenschappen in Amsterdam en volgde daarna een master kunstbeleid en management in Utrecht. Ze is mede-eigenaar van creatief adviesbureau Cornelis Serveert. Haar zakenpartner woont en werkt in Antwerpen, haar vriend in Berlijn. Zelf woont ze in een appartement in Amsterdam. Qua verdiensten is ze „hard op weg naar een modaal inkomen”.

Elke minuut werken

Veerle: „Tijdens onze studie hebben Sophie en ik een creatief adviesbureau opgezet. Op de kunstacademie deden we veel projecten samen en daar stonden we bekend als het duo Vreeswijk, een samentrekking van onze achternamen, Devreese en Van Rijswijk.

„Toen we tijdens een gezamenlijke vakantie in Zweden ontdekten hoe populair de Nederlandse zanger Cornelis Vreeswijk daar nog is, kwamen we op de naam voor ons bedrijf: Cornelis Serveert. Want we ‘serveren’ projecten en formats om tot een oplossing van organisatievraagstukken te komen. Bijvoorbeeld hoe voedselproductieketens duurzamer kunnen worden georganiseerd. Of welke rol drones kunnen spelen in de zorg.

„Na haar studie is Sophie naar Antwerpen vertrokken, zo komt het dat ons bedrijf nu een vestiging heeft in Amsterdam en in Antwerpen. Elke ochtend om kwart voor negen bellen we om de lopende zaken door te nemen. Tweederde van onze projecten, waaronder teamvorming en verandertrajecten, doen we in Nederland, de rest in België.

„We werken met een vaste kern van vijf medewerkers en freelancers. Zij zijn allemaal gevestigd in Nederland. Elke dinsdag werken we met z’n allen op één plek in Amsterdam.

„De eerste jaren werkte ik elke minuut. Maar sinds anderhalf jaar krijg ik wat meer vrije tijd. De avonden en de weekenden werk ik bijvoorbeeld bijna niet. Dat kan door onze strakke planning, maar ook doordat we nu efficiënter werken en ons realiseren dat vrije tijd belangrijk is voor een goede balans.

„Al lopen werk en privé wel een beetje door elkaar. Zo ben ik laatst in Berlijn voor mezelf naar het artistieke project The floating university geweest, waarin het draait om experimentele manieren van leren. Toen dacht ik wel: ‘hee, dat kan interessant zijn voor mijn werk’. We stimuleren dat alle werknemers sowieso één keer per maand buiten hun comfortzone inspiratie opdoen. Natuurlijk is dat ook zakelijk interessant. Zo ben ik naar de nonnen in Vught geweest om mijn Engels op te vijzelen. Dat was voor mezelf én professioneel interessant.”

Berlijn als rustpunt

Veerle: „Privé doen Sophie en ik ook veel samen. Minimaal één keer per jaar gaan we samen op fietsvakantie. Vorig jaar zijn we van Kopenhagen naar Stockholm gefietst, dit jaar gaan we twee weken fietsen op Corsica. We staan er zelf versteld van hoe goed de vriendschap blijft onder die intensieve samenwerking. We kunnen het zelfs steeds vaker met elkaar oneens zijn zonder dat dat de relatie schaadt.

„De grootste valkuil is dat we in drukke tijden voor elkaar gaan denken met de intentie om de ander te helpen. Dan kan er juist soms even wat wrijving ontstaan. Maar voor de rest vullen we elkaar heel goed aan.

„Ik heb zelf niet het gevoel dat ik een hectisch leven leid. Dat komt doordat er toch veel vaste punten in mijn bestaan zijn en ik niet meer dan maximaal 50 uur per week werk. Tussen de bedrijven door ga ik wel eens zwemmen of hardlopen.

„En ik kan dingen efficiënt combineren. Heb ik een zakelijke afspraak in Rotterdam, dan probeer ik te lunchen met een vriendin die daar woont. Dat is een van de dingen waar ik geld aan uitgeef: goed eten. En aan reizen natuurlijk. Ik schat dat ik per maand 400 euro kwijt ben aan treinreizen.

„Berlijn is echt mijn rustpunt. Het is niet voor eeuwig werkbaar, mijn partner daar en ik in Amsterdam, maar vooralsnog gaat het goed. Hij is zelfstandig geluidstechnicus, maar beleeft er evenveel plezier aan om in de zomer als schipper op de Spree chique sloepjes rond te varen. Vaak werk ik op donderdag en vrijdag in Berlijn. Het weekend houden we echt vrij om samen dingen te doen. We genieten van het nu. Met de toekomst zijn we nog niet zo erg bezig.

„Vanaf volgend jaar gaan Sophie en ik allebei vier dagen werken. Gewoon kijken of we dat kunnen, voordat we besluiten nemen over hoe we ons leven verder willen inrichten.”