Werd ingenieur Semegnew vermoord vanwege ‘zijn’ dam?

De moord of zelfmoord donderdag van de projectmanager van een controversiële mega dam in de Nijl heeft tot grote opschudding geleid in Ethiopië. Werd Semegnew Bekele (57) vermoord omdat hij op het punt stond corruptie bij het damproject ter waarde van 4,2 miljard dollar te onthullen? Of heeft misschien Egypte, dat faliekant tegen de bouw van de dam is, er iets mee te maken? Onder de vele gekwelde reacties op de dood van Semegnew worden op de sociale media deze vragen gesteld.

Donderdagochtend werd hij met een kogel door het hoofd gevonden in zijn goudkleurige auto op het centrale plein Meskel in de Ethiopische hoofdstad. Er werd een pistool in de auto aangetroffen en de politie kwam al snel tot de conclusie dat het een moord betrof. De verbijstering sloeg om in woede toen omstanders bloemen bij de auto wilden leggen en de politie dat verbood. In zijn woonplaats Gondar begon spontaan een betoging om repatriëring door de overheid van zijn lichaam te eisen.

Damproject in Blauwe Nijl zorgt voor regionale spanningen

Semegnew was het publieke gezicht van de Renaissancedam in de Blauwe Nijl op veertig kilometer van de Soedanese grens. Hij leidde bij de dam buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders en journalisten rond en in de Ethiopische staatsmedia hield hij regelmatig de natie op de hoogte van de voortgang bij de bouw. Het gigantische project staat symbool voor de grote economische sprong voorwaarts die Ethiopië maakt. Met de ontwikkeling van de elektriciteitssector probeert het een regionale grootmacht te worden.

Maar de dam is controversieel. De woestijnstaat Egypte is voor 95 procent afhankelijk van de “River van God”, zoals de farao’s de 5584 kilometer lange Nijl noemden, en vreest voor afname van de toevoer. Semegnew heeft dat altijd ontkend, omdat het water achter de dam niet voor irrigatie is maar de opwekking van stroom. Wel zal tijdens het opvullen van de dam Egypte tijdelijk minder water krijgen.

Simegnew Bekele was het publieke gezicht van de Grote Renaissancedam, een project van Ethiopië in de Blauwe Nijl. De dam, op de foto in aanbouw te zien, is een controversieel project. Foto Zacharias Abubeker/AFP

Zo woedend was Egypte over de dam dat de vorige president Mohamed Mursi in 2013 met oorlog tegen Ethiopië dreigde. Onder de in maart benoemde hervormingsgezinde Ethiopische premier Abiy Ahmed zijn die relaties wat verbeterd maar Egypte koestert nog steeds grote argwaan over de dam.

De dam is voor meer dan de helft klaar maar de bouw ligt achter op schema. Volgens berichten op sociale media zou Semegnew over die achterstand en over geruchten over corruptie donderdag een persconferentie geven.