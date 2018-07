VS missen deadline hereniging migrantenkinderen

Het is de Amerikaanse regering niet gelukt om zevenhonderd kinderen te herenigen die sinds april aan de grens met Mexico van hun ouders waren gescheiden. Op donderdag verstreek de deadline om alle 2.551 kinderen terug te brengen bij hun ouders. Dit meldt persbureau Reuters donderdagnacht.

Eind juni had een Amerikaanse rechtbank de deadline opgelegd voor de hereniging van alle kinderen tussen de 5 en 17 jaar. Eerder deze maand werd de deadline van kinderen onder de vijf ook al niet gehaald.

Eerder die maand ontstond wereldwijde ophef toen bekend werd dat gezinnen aan de grens uit elkaar gehaald werden. Online verschenen ook opnamen van huilende kinderen in de opvangcentra. Een mensenrechtenorganisatie spande de zaak tegen de regering aan, om de kinderen uit de opvangcentra te krijgen.

Niet teruggevonden

Nu konden zevenhonderd ouders nog niet worden teruggevonden. Vermoedelijk zijn deze vertrokken uit de Verenigde Staten of inmiddels uitgezet. In 431 gevallen verblijven de ouders van de kinderen buiten de VS.

Ruim 1.800 migrantenkinderen zijn wel vrijgelaten. De kinderen waren aan de grens gescheiden van hun ouders en vastgezet, toen de gezinnen illegaal probeerden het land binnen te komen. Sinds april werden volwassenen na de oversteek opgepakt, vastgezet en vervolgd. Dit staat bekend als het zogeheten ‘zerotolerancebeleid’ ten aanzien van migratie, van de regering Trump.

De kinderen werden vastgehouden in opvangcentra. Veertienhonderd kinderen konden wel worden herenigd met hun ouders, meer dan driehonderd anderen konden terecht in andere “geschikte omstandigheden”. Wat dit precies inhoudt is onduidelijk, vermoedelijk zijn ze ondergebracht bij familieleden.