Twitter verliest gebruikers en wordt afgestraft op beurs

Het aantal gebruikers dat maandelijks actief is op Twitter is het afgelopen kwartaal met 1 miljoen gedaald. Het socialemediabedrijf verwacht dat de daling volgend kwartaal doorzet, zo maakte het vrijdag bekend in de kwartaalcijfers. Het aandeel zakte kort na het openen van de beurs in New York met 16 procent weg.

Het aantal maandelijks actieve accounts daalde van 336 naar 335 miljoen. Twitter zegt dat de daling mede het gevolg is van het opschonen van het platform. De afgelopen weken werden accounts gesloten van mensen die zich voordeden als iemand anders of spam of haat verspreidden. Ook de strengere privacyregels in de Europese Unie hebben er „in mindere mate” toe geleid dat gebruikers het platform verlieten.

Het verwijderen van nep- en spamaccounts is op de lange termijn beter voor het bedrijf, schrijft Twitter in een brief aan de aandeelhouders, omdat het medium op die manier aantrekkelijker zou worden voor een breed publiek. Nu is Twitter vooral populair als platform voor politiek, entertainment en media. Beleggers vrezen dat het platform niet in staat is om zich verder te verbreden.

Twitter benadrukt in de kwartaalcijfers dat het aantal Twittergebruikers dat iedere dag actief is wel groeit, met 11 procent. Het bedrijf maakte niet bekend hoeveel gebruikers dat zijn.

De omzet en winstgevendheid wist Twitter wel te verbeteren. De omzet in het tweede kwartaal was 711 miljoen dollar, 24 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst was 100,10 miljoen dollar, waar een jaar geleden nog een verlies werd geleden van 116 miljoen dollar.

Lees ook dit verhaal over Russische internettrollen die via Twitter het anti-islamsentiment proberen aan te wakkeren: Russisch trollenleger ook actief in Nederland