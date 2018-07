Tv ook in de ban van de hitte

Nu we officieel de eerste hittegolf in drie jaar beleven, kon het niet uitblijven: de volgende editie van winnaars en verliezers van de warmte. EenVandaag ging met dierenecoloog Hugh Jansman naar het kroondomein Het Loo bij Apeldoorn waar de wilde zwijnen het zwaar hebben. Jansman: „Het is echt heel pittig voor ze. Met name de biggen vallen nu bij bosjes dood neer.” Het jachtseizoen blijft desondanks geopend. Net als afgelopen jaren mogen jagers op de Veluwe weer vierduizend zwijnen afschieten.

Het georganiseerde verzet was dan ook niet ver weg. Harry Voss – nomen est omen – van de Stichting Faunabescherming kwam met een tankwagen het jachtterrein van de koninklijke familie oprijden. Demonstratief liet hij wat water in een drooggevallen drinkplaats in het dorre bos lopen. „Hon-derd-dui-zen-den liters water moeten er nú het bos in om de zwijnen te redden,” zei Voss dreigend. Met zijn symbolische actie wil hij „de grondeigenaren dwingen om aan het werk te gaan”.

Lees ook: de vijf do’s en dont’s tijdens een hittegolf.

Wat Voss exact van koning Willem-Alexander en zijn jachtvrienden verwachtte, werd niet helemaal duidelijk. Presentatrice Roos Moggré zorgde bij de afkondiging van het item onbedoeld voor enige relativering. „Wilde zwijnen planten zich net zo snel voort als konijnen. De verwachting is dan ook dat de populatie zich komend jaar alweer herstelt.”

Ook bejaard Nederland kreeg onaangekondigd bezoek. Vrijwilligers van het Rode Kruis bezochten in Apeldoorn, met EenVandaag in hun kielzog, een seniorenflat en gaven de bewoners advies over hoe om te gaan met de warmte. Moggré in haar aankondiging: „Pure noodzaak of betutteling?” De 84-jarige Jan Takema vond duidelijk het laatste. Staand in de deuropening keek hij zijn bezoek verbaasd aan. „Ik ga al dertig jaar naar Benidorm. Ik weet wel hoe ik er mee om moet gaan.” Of hij wel genoeg dronk met deze hitte, wilden de vrijwilligers van hem weten.

Takema doodkalm: „Een liter per dag.” De twee vrijwilligers in koor: „Nee, dat is te weinig! Twee tot drie liter per dag is nodig.” Takema: „Nee hoor, ik heb nooit dorst.”

Hollands cabaret op zijn best, al deed de Limburgse wijnboer Stan Beurkens, die door de warmte afstevent op mogelijk zijn beste wijnjaar ooit, bij Jinek nog een goede poging door te vertellen dat zijn druivenplanten als de hitte nog lang aanhoudt „ook stress gaan krijgen”.

Hoe hangen de druifjes van wijnboer Stan Beurskens erbij? En gaat 2018 echt het beste wijnjaar ooit worden? Stan vertelt erover bij #Jinek pic.twitter.com/kdyawa8XAu — Jinek (@JinekLive) 26 juli 2018

Nieuwsuur reisde naar het Noordbrabants Museum in Den Bosch waar nu een overzichtstentoonstelling van de Vlaamse kunstenaar Kamagurka is te zien. Samensteller „en fan” Kim Ouweleen vertelde over de artistieke kracht van Luc Zeebroek, de echte naam van de cartoonist. Ouweleen: „Ik vind het heel sterk hoe hij de grenzen van de kunst verlegt via zijn absurdisme en de observaties die hij doet. Hij laat zien dat wat wij allemaal vreemd zijn op onze eigen manier.”

Kamagurka zelf leidde de ploeg van Nieuwsuur rond langs succesvolle kunstwerken en minder geslaagde producties. Kijkend in de camera: „Mensen zeggen altijd: ‘Er zijn grenzen aan humor. Nee, er zijn grenzen aan de ernst.” Jan Takema moet in Apeldoorn instemmend hebben zitten kijken.