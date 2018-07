Ruben Terlou toont intieme blikken op alledaags China

Fotograaf Ruben Terlou (1985) werkte eerder in Afghanistan, maar is nu vooral bekend vanwege zijn documentaireserie ‘Door het hart van China’, waarin hij ontroerende, persoonlijke verhalen wist vast te leggen. Wie die VPRO-serie heeft gezien, zal sommige van de foto’s die nu in Galerie Noorderlicht hangen vast herkennen. Daar is tot en met 16 september zijn tentoonstelling 'Dwars door China' te zien, een fotografisch verslag van het leven op het platteland en in de grote steden. Op zijn foto’s toont Terlou ons wederom intieme blikken op alledaagse situaties, die samen een nieuwe kijk geven op een land in transitie. Terlou wil met zijn fotoserie het clichébeeld van China doorbreken. Hij benadert de Chinezen op een persoonlijke manier en is nieuwsgierig naar wat zij denken, voelen en beleven. Hij laat zien hoe zij omgaan met de modernisering en wat die met zich meebrengt.