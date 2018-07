‘Trump wist van ontmoeting met Russen’

De Amerikaanse president Trump zou hebben geweten van een ontmoeting tussen zijn campagneteam en een Russische delegatie. Dat beweert zijn oud-advocaat Michael Cohen op basis van anonieme bronnen, zo schrijft CNN vrijdag. De bespreking zou in 2016 hebben plaatsgevonden in de Trump Tower waarbij Rusland belastende informatie over Hillary Clinton zouden hebben aangeboden aan Trumps zoon, Trump junior.

Volgens de nieuwssite is Cohen bereid om hierover te verklaren tegenover speciaal aanklager Robert Mueller, die onderzoek doet naar de Russische beïnvloeding in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Volgens Cohen was hij erbij aanwezig toen Trump op de hoogte werd gesteld van het aanbod van de Russen en hij zou hier dan ook op zijn ingegaan. Trump heeft een dergelijke ontmoeting altijd ontkend en stelde niets te hebben geweten van eventuele Russische inmenging in zijn campagne. Pas toen The New York Times de onthulling in 2017 aan het licht bracht, zou Trump op de hoogte zijn gesteld.

‘Cohen is niet te vertrouwen’

CNN schrijft dat Cohen geen audiovisueel bewijs heeft om zijn beschuldiging te onderbouwen, maar dat hij desondanks wel wil getuigen. Volgens Trumps advocaat Rudy Giuliani liegt Cohen, zo schrijft persbureau Reuters: “Deze man is niet te vertrouwen”. Of Mueller Trumps oud-raadsman al heeft opgeroepen om te getuigen, is nog onduidelijk. De advocaten van Cohen wilden daar vrijdag niets over kwijt.

Los van het onderzoek naar de Russische inmenging onderzoekt de staat New York Cohen, die wordt verdacht van belastingfraude. Ook zou hij campagneregels hebben geschonden door pornoactrice Stephanie Clifford, beter bekend als Stormy Daniels, ongeveer 130.000 dollar (omgerekend zo’n 111.000 euro) te hebben betaald aan zwijggeld. Persbureau AP schrijft vrijdag dat er opnames zijn opgedoken van Cohen en Trump waarop ze oud-Playboymodel Karen McDougal bespreken. Zij zou een affaire hebben gehad met Trump en in het kader daarvan zijn afbetaald.