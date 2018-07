Orange is back, maar is er nog wel iets nieuws te vertellen?

Serie

Orange in the New Black, seizoen 6

Van: Jenji Kohan

Met: Taylor Schilling, Uzo Aduba, Kate Mulgrew, Laura Prepon, Danielle Brooks. Dertien afleveringen, Netflix.

Toen Orange is the New Black in juli 2013 in première ging, had Netflix maar een paar eigen producties, waarvan eigenlijk alleen House of Cards echt opviel. De Amerikaanse streamingdienst was nog niet eens in Nederland beschikbaar. Het tv-landschap ziet er vijf jaar later heel anders uit: Netflix heeft inmiddels zo’n zevenhonderd ‘originals’ gelanceerd (eigen series, films en documentaires). En dan zijn er nog de vele oude en nieuwe concurrenten, die ook steeds meer series produceren.

Toch blijft Orange, over het leven in vrouwengevangenis Litchfield, een serie om te koesteren. Showrunner Jenji Kohan en haar schrijvers weten scherpe kritiek op het Amerikaanse gevangenissysteem al jaren te verpakken in een enerverende en ontroerende serie vol humor en menselijkheid.

De uitstekende ensemblecast is een kleurrijke afspiegeling van de Verenigde Staten. De serie begon vanuit het perspectief van een welgestelde witte gevangene, maar maakte al snel ruimte voor vrouwen met allerlei verschillende achtergronden, onder wie een zwarte transvrouw – gespeeld door Laverne Cox. Zij is de eerste transgender ooit die een Emmy-nominatie heeft ontvangen.

De keuze om het vijfde seizoen te laten afspelen tijdens een gevangenisopstand van een paar dagen, viel bij veel kijkers echter niet goed. Ook werd Orange qua maatschappelijke relevantie deels ingehaald door The Handmaid’s Tale, een met prijzen overladen serie over vrouwenonderdrukking die perfect aansluit op de gemoedstoestand van het Amerika onder president Trump.

Hoe nu verder? Heeft Orange nog iets nieuws te vertellen? Of is de creatieve tank nu echt leeg? De makers lijken zich bewust van het mislukte experiment van seizoen 5 en gaan met de zesde reeks voor een aanpak die meer doet denken aan de andere jaren.

In de eerste aflevering is bijna iedereen er slecht aan toe na de rampzalige geëindigde opstand. Een aantal hoofdpersonen – onder wie favorieten als Piper, Red en ‘Crazy Eyes’ Suzanne – moeten naar de ‘max’, het streng beveiligde deel van de gevangenis. Piper lijkt hier te beseffen dat er geen andere versie van haar meer bestaat; de keurige vrouw die ze ooit buiten de gevangenis was is er al lang niet meer. Als die keurige versie al ooit bestond.

De gevangenisbazen proberen hun straatje schoon te vegen en de schuld van twee dode bewakers in de schoenen te schuiven van onschuldige gevangenen. Vooral Taystee zal het zwaar krijgen. Zij nam een leidende rol op zich tijdens de bezetting, daar moet ze nu voor boeten.

De laatste aflevering duurt bijna anderhalf uur en lijkt te bouwen naar een definitief einde. Netflix heeft een tijd geleden al een zevende seizoen aangekondigd. Het zou een goed idee zijn om daarna voorgoed afscheid te nemen van de vrouwen van Orange is the New Black.