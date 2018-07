Nu is het wel raak voor de Nederlandse waterpolosters

Voor het eerst in 25 jaar zijn de Nederlandse waterpolosters Europees kampioen. In de finale van het EK Waterpolo in Barcelona versloegen ze Griekenland met 6-4 (2-1 2-2 1-0 1-1).

Oranje speelde voor de derde keer op rij een Europese finale, maar de vorige twee edities gingen verloren. De titel werd dan ook uitbundig gevierd. Bondscoach Arno Havenga sprong na het laatste fluitsignaal het water in en bij de huldiging waren de vrouwen zo enthousiast aan het springen dat het ereschavot het begaf.

Sabrina van der Sloot scoorde in de finale twee keer en werd ook uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi. Ook Maud Megens scoorde tweemaal tegen Griekenland. De andere treffers kwamen op naam van Dagmar Genee en Nomi Stomphorst.

Van der Sloot zegt tegen de NOS dat de overwinning na de snelle 2-0 binnen vijf minuten geen moment in gevaar is geweest:

“We waren zo rustig de hele wedstrijd en hebben gedomineerd en hebben hem makkelijk binnengesleept.”

Net als in de halve finale tegen Hongarije was doelvrouw Laura Aarts een van de grote uitblinkers aan Nederlandse kant. Ze raakte geblesseerd aan een vinger, maar verrichtte daarna toch nog meerdere belangrijke reddingen. Ze werd dan ook gekozen tot beste doelvrouw van het toernooi.

Het was de tweede keer dat Oranje dit EK op Griekenland stuitte. In de groepsfase was Nederland ook al met 8-7 te sterk geweest. Met deze tweede overwinning op Griekenland sluit het team van Havenga het toernooi ongeslagen af.

Foto: Gertjan Kooij/ANP ORANGE PICTURES

De Nederlandse waterpolosters werden eerder al viermaal Europees kampioen (in 1985, 1987, 1989 en 1993) en pakten in 2008 in Peking de olympische titel. Deze generatie was al een aantal keer dichtbij, maar bekroonde zichzelf na twee verloren EK-finales op rij nu wel als beste van Europa.