Noord-Korea draagt stoffelijke overschotten Amerikaanse soldaten over

De stoffelijke overschotten van vermoedelijk 55 Amerikaanse militairen zijn vrijdag door Noord-Korea overgedragen aan de Verenigde Staten. Dat schrijft het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap vrijdag. Het gaat om de overblijfselen van Amerikaanse soldaten die sneuvelden tijdens de Korea-oorlog in de jaren vijftig.

Lees ook: Lees hier terug hoe de historische ontmoeting tussen Trump en Kim verliep

De restanten werden vanuit de Noord-Koreaanse kuststad Wonsan overgevlogen naar de Amerikaanse luchtmachtbasis Osan Air Base in Zuid-Korea, op zo’n zeventig kilometer van de hoofdstad Seoul. Op Twitter bevestigde president Trump vrijdag de overdracht.

realDonaldTrump Donald J. Trump The Remains of American Servicemen will soon be leaving North Korea and heading to the United States! After so many years, this will be a great moment for so many families. Thank you to Kim Jong Un. 27 juli 2018 @ 03:50 Volgen

Het is nog onduidelijk om hoeveel gesneuvelde soldaten het precies gaat. Vermoedelijk zijn dit er 55. De resten werden in kleine houten kisten overgedragen aan Amerikaans militair personeel en moeten nog door de VS nog geïdentificeerd worden. Woensdag volgt een officiële uitvaart. In 2011 droeg Noord-Korea overblijfselen aan de Britten over van wat een Engelse piloot zou moeten zijn. Toen de stoffelijke overschotten in Londen werden onderzocht, bleek in het laboratorium dat het om dierlijke resten ging.

Naar schatting bevinden zich in Noord-Korea de stoffelijke resten van ruim vijfduizend Amerikaanse militairen. Zij kwamen allemaal om het leven tussen 1950 en ’53 in de Koreaanse Oorlog. De repatriëring maakt deel uit van een reeks afspraken die werd gemaakt tijdens het topoverleg tussen Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim in juni. Daarbij werd afgesproken dat de twee landen nieuwe betrekkingen aan zouden gaan die voor vrede en voorspoed moeten zorgen.