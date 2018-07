Nee, dit is géén kiwi

Het lijkt een kiwi, maar het is de piriforme cortex (PC), het stuk ‘oude’ paleocortex dat verantwoordelijk is voor geurverwerking bij zoogdieren. De lichtgroene laag is ongeveer 0,1 mm dik. De PC is bij zoogdieren uniek omdat het het enige cortexdeel is waar zintuigelijk informatie direct binnenkomt. Informatie uit zicht, geluid, smaak en tast gaan eerst naar de thalamus.

De geurcortex geldt ook als uniek omdat er geen duidelijke ordening lijkt te zijn in verwerking van de pulsen van de geurneuronen. Bij zicht komen bijvoorbeeld gegevens van naast elkaar gelegen lichtreceptoren terecht bij cortexcellen die óók naast elkaar liggen. In de PC loopt alles door elkaar. De Amerikaanse onderzoekers die dit hersenplakje hebben gesneden (Journal of Comparative Neurology, online 17 juli) komen nu tot de conclusie dat iedere geurreceptor in verbinding staat met meer dan de helft van alle verwerkende PC-cellen (in laag 2, hier bruinig gekleurd). Die situatie geeft het zenuwnetwerk een enorme rekenkracht waarbij met een relatief klein aantal cellen enorm veel verschillende geuren kunnen worden onderscheiden.