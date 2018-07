Nederlandse militairen weg uit Malinese post

Nederland heeft een post in het Malinese Kidal voorlopig opgeheven omdat het personeel van het lokale ziekenhuis niet voldoet aan de medische eisen. Dat heeft minister Bijleveld-Schouten (Defensie, CDA) vrijdag bekendgemaakt.

De twintig militairen die nu nog in het plaatsje zitten, zullen verder opereren vanuit de internationale VN-basis in de stad Gao. Waarschijnlijk worden ze zaterdag overgeplaatst. Wel blijft volgens de Defensie-woordvoerder een aantal militairen achter op het kamp om op de Nederlandse spullen te letten.

Lees ook: Nederland eist medische helikopter in Mali van VN

Over de medische voorzieningen in Kidal bestaan al langer zorgen. In 2016 kwamen in de omgeving van Kidal twee militairen om het leven bij een mortierongeluk. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) concludeerde in een rapport over het incident dat de zorg voor Nederlanders in Mali tekortschoot.

Militairen die in de omgeving van Kidal gewond raken, moeten worden verzorgd in een Togolees ziekenhuis. Uit een inspectie op 11 juli bleek dat het “personeel en de protocollen” niet voldeden aan Nederlandse eisen voor levensreddende chirurgie, zegt een woordvoerder van Defensie.

Zorgen om inzet helikopters

Het ziekenhuis kreeg de tijd om de boel op orde te krijgen, in de tussentijd werden de Nederlandse verkenningsmissies rond Kidal opgeschort. Toen na een aantal dagen bleek dat aan de eisen nog niet werd voldaan, werd besloten de militairen terug te trekken. Defensie houdt vol dat de kwaliteit achteruit is gegaan omdat het medische team was afgelost, en dat het ziekenhuis “tot dusver” kwalitatieve zorg werd geleverd.

In november vorig jaar zei minister Schouten al dat Nederland het werk rond Kidal niet zal hervatten als de Verenigde Naties niet de nodige medische helikopter zouden leveren. Nu zegt Defensie dat de ingezette helikopters vanwege “vertragende VN-procedures niet snel genoeg kunnen opstijgen”. Missies rond Kidal werden daarom al zo gepland dat in geval van nood militairen hier niet van afhankelijk waren.

Lange-afstandsverkenningen

Minister Bijleveld is “op hoog niveau met de VN in gesprek om oplossingen te vinden”, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Nederland zal niet verder opereren vanuit Kidal totdat de medische voorzieningen op orde zijn.

In de omgeving van Kidal voerden militairen van het Korps Mariniers en het Korps Commandotroepen lange-afstandsverkenningen uit. Daarbij verzamelden ze inlichtingen voor de VN-vredesmissie in het door terreur geteisterde land.