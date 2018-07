Nederlandse bezitters van crypto’s kunnen een schokje hebben

De toezichthouders hameren er al heel lang op. Val niet ten prooi aan cryptovaluta, het is geen echt geld maar een speculatieve achtbaan. Maar uit de enquête uitgevoerd door Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder Nederlanders, die cryptovaluta in het bezit hebben, blijkt dat er op het eerste oog weinig reden is tot zorg.

Liefst 80 procent van de 885 ondervraagde cryptobezitters, geeft aan ‘geen probleem’ te hebben als de waarde van hun cryptoportefeuille volledig instort. Maar 1 procent van ondervraagden beschrijft zo’n scenario als een ‘groot probleem’. Het restant typeert de situatie als ‘klein probleem’ (12 procent) of ‘vervelend, maar oplosbaar probleem’ (5 procent) en 2 procent ‘weet het niet’. ‘Uit deze cijfers blijkt dus dat er geen grote kwetsbare groepen zijn ontstaan’, concludeert de AFM dan ook in het onderzoek.

Nederlanders beleggen ook geen grote sommen in cryptovaluta. Ruim twee derde van ondervraagden heeft minder dan 1.000 euro geïnvesteerd. Maar 2 procent heeft een cryptoportefeuille dat hoger is dan 10.000 euro. Verder zijn deze beleggingen grotendeels met eigen geld gedaan, maar 2 procent heeft met geleend geld belegd. Hierdoor concludeert AFM ook dat ‘Nederlandse consumenten vooralsnog beheerst lijken te zijn omgegaan met cryptovaluta.’

Bovendien heeft 80 procent van ondervraagden de waarschuwingen van AFM over cryptovaluta’s ‘ter kennisgeving aangenomen’ en is daardoor goed geïnformeerd over de potentiele risico’s. De AFM heeft meerdere keren gewaarschuwd voor het investeren in cryptovaluta, voornamelijk omdat de prijzen op een dag ‘met honderden procenten kunnen fluctueren en onverwachts en snel kunnen instorten’.

Een verontrustend detail uit de enquête is dat de lage spaarrente een belangrijke motivatie blijkt te zijn voor consumenten om in cryptovalutamarkt te stappen. Eerder deze maand hebben zowel ING als ABN Amro de spaarrente opnieuw verlaagd van 0,05 procent naar 0,03 procent.

In de tussentijd neemt de populariteit van cryptovaluta in Nederland rap toe. In januari dit jaar had al een half miljoen Nederlandse huishoudens cryptovaluta in het bezit, volgens de laatste cijfers van AFM. In september 2017 stond de teller nog op 135.000.