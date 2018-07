Nederlanders lossen uit kopgroep tijdens Koninginnenrit

De kopgroep is zojuist begonnen aan de laatste klim van deze etappe. Via de Col des Bordères wordt de Col d'Aubisque opgeklommen, waar het de laatste 16 kilometer met 4,9% omhoog gaat.

🏁 - 54 km

Here comes the Grand Finale of the Pyrénées! ⛰️

Et voici le Grand Final des Pyrénées ! ⛰️#TDF2018 pic.twitter.com/OMUjYw1SIL

— Le Tour de France (@LeTour) July 27, 2018