Massale evacuaties door bosbrand Californië

In het noorden van de Amerikaanse staat Californië zijn meer dan vijfduizend mensen geëvacueerd vanwege een snelgroeiende bosbrand. Dat meldt persbureau AP.

Politieagenten gaan van deur tot deur om mensen uit Redding te krijgen. De brand breidt zich uit in de richting van het stadje waar zo’n 90.000 mensen wonen.

Twee brandweermannen zijn omgekomen bij het bestrijden van de brand. Het vuur verspreidt zich door de harde wind en hoge temperaturen nog steeds rap. Het kwik loopt lokaal op tot 43 graden Celsius.

Vanwege de aanhoudende droogte is het risico op bosbranden ook in Nederland hoger dan normaal. Wat moet je doen als je de vlammen ziet?

Gewonden

Een lokaal ziekenhuis zegt acht mensen te hebben behandeld die gewond raakten door het vuur. Vijfduizend huizen en bedrijven in Redding zouden volgens de autoriteiten in gevaar zijn, 65 panden zijn al verwoest.

Op dit moment woeden er in de Verenigde Staten bijna negentig bosbranden, voornamelijk in het westen van het land. Het beroemde natuurpark Yosemite in de buurt van San Francisco is gesloten vanwege een naderende brand.

Het aantal hectares Amerikaans land dat dit jaar verwoest is door bosbranden ligt ver boven het gemiddelde van de afgelopen tien jaar. In totaal is er al meer dan vier miljoen hectare in vlammen opgegegaan.