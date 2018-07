Israël: uitbreiding nederzetting Westelijke Jordaanoever na dood kolonist

Israël heeft vrijdag aangekondigd vierhonderd nieuwe huizen bouwen in een nederzetting dichtbij Jeruzalem op de Westelijke Jordaanoever. Het is een reactie op de dood van een Israëlische kolonist in diezelfde nederzetting. Dat meldt persbureau AFP.

Een 17-jarige jongen stak donderdag drie Israëliërs neer in een huis in de Adam-nederzetting. Een van hen overleed later aan zijn verwondingen. De Israëlische minister van Defensie Avigdor Lieberman zei vrijdag dat nieuwe nederzettingen “het beste antwoord zijn op terrorisme”.

Onrust

Er is veel onrust de afgelopen dagen in Israël en de Palestijnse gebieden. Aan de rand van de Gazastrook schoten Israëlische militairen vrijdag tijdens wekelijkse protesten twee Palestijnen dood, onder wie een jongen van 14. Tientallen anderen raakten gewond.

Er zijn sinds 30 maart bij demonstraties bij de hekken rondom Gazastrook inmiddels 154 Palestijnen omgekomen. De Palestijnen demonstreren voor het ‘Recht van Terugkeer’ van Palestijnse vluchtelingen die in 1948 het land ontvluchtten tijdens en na de Arabisch-Israëlische Oorlog van 1948. Na dit conflict werd de staat Israël uitgeroepen.

Al-Aqsamoskee

Na het vrijdaggebed ontstond ook in Jeruzalem onrust. In de buurt van de Al-Aqsamoskee, de op twee na heiligste plek voor moslims ter wereld, gooiden Palestijnen met stenen en vuurwerk naar Israëlische agenten. De Israëlische politie gebruikte traangas en stun-granaten om de menigte uiteen te drijven.

De agenten vielen de beroemde moskee binnen waar op dat moment Palestijnen bescherming zochten en de deur barricadeerden. Sommigen van hen werden gearresteerd. Volgens de politie raakten 24 Palestijnen en vier agenten gewond. Het was de eerste confrontaties op deze plek sinds ongeveer een jaar.