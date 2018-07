Tsipras neemt ‘politieke verantwoordelijkheid’ bosbranden

De Griekse premier Alexis Tsipras zei vrijdag de “volledige politieke verantwoordelijkheid” te nemen voor de dodelijke bosbranden in zijn land. Tijdens een vergadering met zijn ministers zei hij twijfels te hebben over het optreden van de Griekse autoriteiten toen de branden uitbraken. Door de vlammenzee zijn afgelopen week zeker 87 mensen om het leven gekomen.

Tsipras’ uitspraken volgen op een periode van driedaagse rouw in Griekenland. Gedurende deze dagen heeft de premier zich niet publiekelijk vertoond, meldt persbureau AFP. Hij zei vrijdag overweldigd te zijn door “gemengde gevoelens”.

“Ik voel pijn voor de levens die zo onverwachts en oneerlijk verloren zijn. Maar ook voel ik kwelling over of we wel goed hebben gereageerd.”