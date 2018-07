FlyOrange vraagt faillissement aan, reizigers mogelijk gedupeerd

De Limburgse touroperator FlyOrange heeft faillissement aangevraagd. Dat bevestigt de directeur van FlyOrange vrijdag tegenover RTL Nieuws. FlyOrange is een relatief kleine reisorganisatie die enkel vliegt op bestemmingen in Marokko. Woensdag en donderdag werden al tientallen vluchten vanaf Rotterdam/The Hague Airport en Brussel geannuleerd.

“Tot onze grote spijt moeten wij u helaas mededelen dat alle vluchten van FlyOrange zijn geannuleerd”, stelt het bedrijf uit Maastricht op Facebook. De directie legt de schuld bij de Portugese luchtvaartmaatschappij Aviatrade, dat afspraken niet zou zijn nagekomen. FlyOrange zegt dat het nog 400.000 euro tegoed heeft, wat Aviatrade ontkent.

Gedupeerde reizigers geld kwijt

Het bedrijf is niet aangesloten bij een garantiefonds, of brancheorganisatie ANVR. Nu faillissement is aangevraagd, is de kans klein dat gedupeerde reizigers hun geld terugkrijgen. Volgens een woordvoerder van ANVR betreft het een lacune in de wet, die vliegticketverkopers niet verplicht zich aan te sluiten bij een garantiefonds. ANVR noemt het “buitengewoon teleurstellend dat het nog steeds mogelijk is vliegtickets te kopen zonder enige garantie.” Volgens RTL Nieuws staat er in de ticketvoorwaarden van de organisatie dat FlyOrange het recht heeft de reis te wijzigen, verplaatsen en annuleren, zonder dat zij de reiziger zouden compenseren.

Op Facebook en Twitter reageren woedende reizigers op het annuleren van hun vlucht, waarbij ook verdenkingen van fraude voorbijkomen. Hiervan is op dit moment echter geen bewijs. FlyOrange ontkent in hun Facebookbericht dat er sprake zou zijn van een misdrijf en stelt dat de oprichters en medewerkers zelf evengoed slachtoffer zijn van de situatie. Donderdag verzocht de touroperator de gedupeerden ook al om “de families van onze medewerkers niet te exposen en te bedreigen” via sociale media.

Op het moment van schrijven was FlyOrange niet bereikbaar voor commentaar. Het Europees Consumenten Centrum (ECC) raadt gedupeerden aan een klacht in te dienen, of vergoeding te halen bij hun creditcardmaatschappij.