Een lange maansverduistering

Vrijdagavond schoof de aarde precies tussen de maan en de zon: bijna twee uur lang (tussen 21.30 en 23.14) ging op de maan het licht vrijwel helemaal uit. Een volle maan wordt plots donker bij zo verduistering. Er valt alleen nog wat rossig licht op: zonlicht dat door aardse dampkring verbogen wordt. Vanaf de aarde is de verduisterde maan daarom niet zwart maar donkerrossig. Een bloedmaan ,zeggen sommige mensen. De maansverduistering duurde vrijdag lang, omdat de maan nu relatief ver van de aarde staat en er daarom relatief lang over doet om de aardschaduw te doorkruisen. Nu staat de maan 406.000 km van de aarde (‘apogee’: ver van de aarde), maar omdat de baan van de maan niet zuiver rond is staat hij over twee weken nog maar 358.000 km van de aarde. (‘perigee’: dichtbij de aarde). Pas in 2123 komt er een nóg langere maansverduistering. Maansverduisteringen zijn niet zeldzaam, maar niet altijd goed zichtbaar. De totale eclips van 31 januari 2018 was niet vanuit Nederland te zien, evenmin als die van 21 januari 2019. Die van extreem lange van 2123 trouwens ook niet.