DNA-match in zeer gewelddadige verkrachtingszaak

De politie heeft een DNA-match in het onderzoek naar de zeer gewelddadige verkrachting van een 20-jarige studente in Rotterdam. Het DNA van de 18-jarige verdachte die eerder deze week werd aangehouden, kwam overeen met de sporen die waren aangetroffen op het plaats delict.

De jonge vrouw fietste vroeg in de ochtend naar haar huis in de wijk De Esch. Toen ze haar fiets op slot zette, zou de dader een fietsketting om haar nek hebben gedraaid en haar vervolgens op straat hebben verkracht. Het slachtoffer raakte dusdanig gewond dat ze met spoed naar het ziekenhuis moest en werd geopereerd. Volgens de politie is ze inmiddels weer aanspreekbaar.

De politie deelde een signalement van de dader. Dinsdagavond werd de verdachte aangehouden, de rechter-commissaris besloot dat hij in bewaring moest worden gesteld. De politie had voor onderzoek naar het DNA een spoedprocedure aangevraagd bij het Nederlands Forensisch Instituut.