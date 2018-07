Artsen in opleiding van het TU Teaching Hospital worden gearresteerd tijdens een demonstratie in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Tijdens de demonstratie van de artsen, die bij het ziekenhuis in opleiding zijn en daar gedurende hun drie jaar durende opleiding wonen en 24 uur per dag paraat moeten zijn, werd geëist dat de overheid inging op de eisen van chirurg en mensenrechtenactivist dr. Govinda KC, die op 30 juni in hongerstaking ging om zijn eisen om de medische opleidingen in Nepal te verbeteren, kracht bij te zetten.

Foto Narendra Shrestha / EPA