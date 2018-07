CAS handhaaft schorsing Jérôme Valcke, straf van de FIFA ‘volkomen terecht’

Het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) in Lausanne oordeelde vrijdag dat Jérôme Valcke, oud-secretaris-generaal van de FIFA geheel terecht een boete van 100.000 Zwitserse frank (86.238 euro) heeft gekregen voor het breken van de gedragscode van wereldvoetbalbond. Valcke was bijna tien jaar de rechterhand van de tevens voor fraude en mismanagement in opspraak geraakte oud-FIFA-president Sepp Blatter.

Valcke ging vorig jaar februari in hoger beroep tegen de beslissing, maar is nu dus in het ongelijk gesteld. De oud-bestuurder is tevens voor tien jaar geschorst van alle activiteiten binnen het voetbal. In 2016 strafte de FIFA de Fransman na een corruptieonderzoek door de ethische commissie van de voetbalbond. De FIFA oordeelde dat hij persoonlijk voordeel had getrokken uit het verkopen van de televisierechten van het WK 2014. Ook gebruikte hij voor de FIFA gereserveerde vliegtuigen voor privézaken en deelde gratis kaarten uit aan een sportmarketingbedrijf waarvan een medewerker deze voor veel geld doorverkocht. Tot slot vernietigde hij belastend bewijs en belemmerde het onderzoek.

“Het Panel concludeerde dat de misdrijven die Jérôme Valcke heeft begaan, bij elkaar opgeteld van grote ernst waren”, stelt het CAS. De opgelegde straffen “geheel proportioneel”.

WK2018 in Moskou

“I’ll be back”, zei oud-FIFA-president Blatter na zijn initiële schorsing van acht jaar wegens dubieuze betalingen in 2015. Een jaar later werd zijn straf bijgesteld naar zes jaar. Tijdens het WK-2018 in Moskou schoof hij op persoonlijke uitnodiging van Russische president Poetin aan in het Ljoezjniki-stadion.

Sinds het vertrek van Blatter is de procedure voor het toewijzen van wereldtoernooien veranderd. Tegenwoordig hebben alle 208 aangesloten lidstaten een stem, destijds lag de macht nog bij FIFA’s Executive Committee. Een select groepje van 22 officials wier reputatie inmiddels flink beschadigd is - één werd levenslang geschorst, een ander wordt nog steeds gezocht door Interpol.