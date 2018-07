Amazon boekt recordwinst, oprichter nóg rijker

Dit jaar stond Amazon-oprichter Jeff Bezos voor het eerst bovenaan de lijst met rijkste personen op aarde van Forbes. En het is niet waarschijnlijk dat hij die koppositie in de nabije toekomst nog afstaat.

Aan het succesverhaal van Amazon komt maar geen eind. Donderdagavond presenteerde het in 1994, in een garage, opgerichte techbedrijf een recordwinst van 4,2 miljard dollar (3,6 miljard euro) over het eerste half jaar.

Nabeurs steeg de koers met ruim 3 procent. En daarmee steeg ook het vermogen van Bezos, die nog 16 procent van de Amazon-aandelen bezit. Toen Forbes de rijkenlijst in maart publiceerde was Bezos nog goed voor 112 miljard dollar. Dankzij koersstijgingen is dat inmiddels 148 miljard.

Volgens analisten zijn de halfjaarcijfers een trendbreuk. Tot nog toe was het verhaal van Amazon dat van de snel groeiende omzetten. In die fase van groei, groei, groei en uitbouwen van de marktpositie werden verliezen jarenlang voor lief genomen. Structurele winst boekt Amazon pas drie jaar.

In de jongste cijfers is nu voor het eerst een andere dynamiek zichtbaar: de omzet blijft relatief stabiel, maar de winst groeit fors. Dat zou duiden op een volwassenere fase van het bedrijf. Amazon (178 miljard dollar jaaromzet, 566.000 werknemers) kan immers niet eindeloos groeien. En dus komt het aan op het winstgevend maken én houden van het bedrijf. Bezos en de bedrijfstop lijken daartoe in staat. „Dat geeft ons vertrouwen”, zegt analist Josh Olson van investeringsmaatschappij Edward Jones & Co tegen Bloomberg.

Amazon is vooral bekend als webwinkel maar is in werkelijkheid een conglomeraat, actief op de meest uiteenlopende terreinen. De Amazon Web Services-tak (die serverrruimte in de ‘cloud’ verhuurt) was afgelopen half jaar goed voor meer dan de helft van de bijna 4,2 miljard dollar winst.

De laatste tijd is er steeds meer kritiek te horen over de wijze waarop Amazon die forse winsten boekt: over de ruggen van de arbeiders in de magazijnen. Die werken onder slechte arbeidsomstandigheden voor weinig loon, luidt de kritiek. Deze maand staakten magazijnmedewerkers in Duitsland en Spanje nog om die reden.