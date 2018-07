Alles is dicht. De deur ook

De tricolore hangt uit ieder raam, het vuurwerk stijgt tot hoog in de lucht en de deuren van vrijwel alle winkels zijn gesloten. Het is Quatorze Juillet en de Fransen vieren de eenheid van hun land. Een feest voor iedereen, behalve voor hen die hulp nodig hebben.

Marijne Magnée (51) gaat in 2012 op vakantie met haar man Peter en hun kinderen Margot en Emiel. Met een aangepast busje reizen ze naar Bretagne. Magnée is mindervalide en achterin de bus passen precies haar scootmobiel en rolstoel.

De vakantie begint in de havenstad Lorient, waar ze een week verblijven. Op de ochtend van 14 juli maakt het gezin zich klaar voor de volgende bestemming. Ze pakken alles in de laadruimte van de bus, die met dik plexiglas wordt gescheiden van het zitgedeelte.

„Mijn zoon Emiel was de laatste spullen aan het inpakken toen ik met mijn stok en toilettas naar de bus liep”, vertelt Magnée. „Ik zag hoe hij de deur dichtsloeg en riep nog: ‘wacht, mijn toilettas!’”

Maar de deur was al met een klap in het slot gevallen. Emiel probeert hem weer te openen. Maar hoeveel kracht hij ook zet, dat lukt niet. Ook Margot, twee jaar ouder en sterker, krijgt de deur niet open. Zelfs Peter krijgt het slot niet in beweging.

Het gezin besluit een ontbijtje te halen bij een bakker in de buurt, hopelijk rammelt het slot onderweg open. Een rit van tien minuten, een kopje koffie en een croissant verder proberen ze nogmaals de deur te openen. Hij zit muurvast.

Er ontstaat lichte paniek. Niet alleen liggen alle kleren en kampeerspullen in de laadruimte, ook de rolstoel en scootmobiel zijn onbereikbaar geworden. Het enige wat het viertal heeft, is een stok en een toilettas.

De dichtstbijzijnde ANWB-hulppost is meer dan twee uur rijden, ook is het de vraag of het slot daar wel geopend kan worden. Alle autogarages zijn dicht vanwege de nationale feestdag van Frankrijk. De slaap- en kampeerspullen liggen achter slot en grendel. En nieuwe spullen kopen is ondoenlijk, daar heeft Magnée een rolstoel voor nodig.

Er zit niets anders op dan terugkeren. In een ruk rijdt het gezin naar hun woonplaats Malden, vlakbij Nijmegen.

In Parijs maakt de vervelende herinnering van een afgebroken vakantie ruimte voor een gedenkwaardig plaatje. Terwijl ze over de ring rijden, vliegen de negen straaljagers met driekleurig poeder over de Eiffeltoren. Quatorze Juillet zal de familie Magnée nooit meer vergeten.

