‘Afgelopen nacht was warmste nacht ooit’

'Aardappelboeren in de problemen door droogte' De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) trekt donderdag aan de bel bij minister Carola Schouten (ChristenUnie, Landbouw). Telers mogen door de aanhoudende droogte in Nederland hun akkers amper meer beregenen. Daardoor valt de aardappelteelt erg tegen en blijven er maar weinig aardappels over voor consumptie. De aardappels die wel kunnen worden verkocht, vallen veelal kleiner uit. En daardoor zou het zo maar kunnen dat we dit najaar duurdere en kleinere friet op het bord krijgen, schrijft De Telegraaf. Telers kunnen zich wel tegen oogstschade verzekeren, maar voor veel boeren is zo'n verzekering te duur, zegt de vakbond. Minister Schouten heeft nog niet gereageerd.

Deze maand piek in aantal natuurbranden Deze maand zijn er tot nu toe 1.143 bos-, heide- en andere buitenbranden gemeld. Dat waren er vorig jaar in de hele maand 'maar' 187. Dat schrijft persbureau ANP vrijdag. Daarmee staat de teller van het aantal natuurbranden dit jaar al op 1.920, dat is hoger dan in heel 2017. Vooral in Brabant is het veelal raak. Donderdag ontstonden in Maarheeze en Loon op Zand forse bosbranden en begin juli gingen in de provincie ook al tientallen hectaren in vlammen op. De bos- en heidebranden ontstaan door de aanhoudende droogte. Donderdag werd het grootste neerslagtekort sinds 1976 voorspeld.