Zes sekteleden Hoogste Waarheid geëxecuteerd in Japan

Zes leden van de sekte Aum Shinrikyo (de Hoogste Waarheid) zijn donderdag geëxecuteerd in Japan. Het vonnis van alle dertien leden die de doodstraf hadden gekregen is hiermee voltrokken. De groep wordt verantwoordelijk gehouden voor de gifgasaanval op de metro van Tokio in 1995. Dertien passagiers kwamen om en meer dan zesduizend mensen raakten gewond.

Aum Shinrikyo ontstond in de jaren tachtig. De ideologie van “de Hoogste Waarheid” is gebaseerd op meditatietechnieken uit het hindoeïsme en boeddhisme, verweven met apocalyptische theorieën. De sekteleden geloofden dat de wereld zou vergaan. Hier zou men alleen aan kunnen ontsnappen door gezond te leven en de leer van goeroe Shoko Asahara (echte naam Chizuo Matsumoto) te volgen.

Eerder deze maand werd Asahara geëxecuteerd, evenals zes volgelingen. Zo’n 190 andere leden zijn veroordeeld tot andere straffen. De groep wordt verantwoordelijk gehouden voor verschillende misdrijven, waarbij in totaal 27 mensen om het leven kwamen.

Dodelijkste aanslag

De aanval met sarin-gas op de metro in Tokio was de dodelijkste aanslag die Hoogste Waarheid-leden uitvoerden. Zij verspreidden het zenuwgas via plastic zakken tijdens het spitsuur in de Japanse hoofdstad. Tijdens een persconferentie noemde de Japanse minister van Justitie de aanvallen “choquerend”.

“Nooit eerder is dit niveau van extreme en serieuze misdaden bereikt. De aanslagen hebben niet alleen de Japanse bevolking angst aangejaagd, maar ook inwoners van andere landen. De aanvallen deden de maatschappij schudden.”

Matsumoto en zijn twaalf volgelingen werden in 2004 veroordeeld tot de doodstraf. Zes andere leden zitten een levenslange gevangenisstraf uit voor hun rol bij de aanslag in Tokio. De groepsleden hebben altijd ontkend betrokken te zijn geweest bij de verschillende misdrijven waarvan ze worden beticht.