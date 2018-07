Waarschijnlijk hilarisch

Nieuwtje bij RTL Boulevard: columnist (en zanger) Dries Roelvink gaat met zijn vrouw Honoria en zijn zoons Dave en Donny een maand leven van een bijstandsuitkering. Citaat: „Waar ze normaal genieten van de duurste champagne en oesters zullen ze het nu moeten doen met hooguit wat toastjes en een pak limonade. Het zal dus een grote cultuurshock zijn, wat waarschijnlijk voor hilarische momenten zal gaan zorgen.”

Het eerste waarschijnlijk hilarische moment vond ik het gegeven dat Dave en Donny ‘voor de gelegenheid’ weer even bij hun vader gaan wonen. Die dachten ook: de Frogers en Geer & Goor, die al eerder met dit bijltje hakten, zijn ook niet slechter geworden van een maandje bijstand.

Zo denken ze bij SBS 6, het achterlijke kindje van John de Mol, dus over de doelgroep. Dat het waarschijnlijk voor hilarische momenten zorgt als je niet rond kunt komen. Dat het lachen is als je de keihard omhooggevallen Roelvinkjes tussen de minima zet. Als ze bij producent Talpa Media een beetje slim zijn kiezen ze wel voor een ander soort straat dan de Vennecoolstraat in Hilversum, want de uitkeringsgerechtigden daar waren zo onrealistisch blij met de Frogers als tijdelijke buren dat ik het niet meer echt leuk vond, qua waarschijnlijke hilarische momenten.

Uit een interview in HP/De Tijd begreep ik dat Dries Roelvink zich aan het herpositioneren is. Behalve een hilarisch citaat – „Aan deze tafel, waar jij nou tegenover me zit, heb ik heel wat journalisten ontvangen. En, dat zeg ik er heel eerlijk bij: ook een flink aantal dames” – onthield ik vooral dat de beroemde gele zwembroek niet meer aan gaat voor geld omdat de mensen vanwege zijn columns op Radio 1 tegenwoordig denken dat er onder het geföhnde haar ook hersens zitten.

Dries krijgt van veel dingen gedachtes, en hij is blij dat hij die tegenwoordig ongefilterd kwijt kan in de media.

Als het om ‘een grote cultuurshock’ gaat vind ik de Roelvinkjes in een achterstandswijk een gemiste kans. Waarom het honorarium niet wat omhoog en de hele handel een maand naar Syrië verhuizen? Laat ze daar maar eens een open deur intrappen en concluderen wat voor SBS6-kijkers wellicht een eyeopener is: dat het daar veel ellendiger is dan hier en dat we het dus maar goed hebben in ons gekke landje. Wordt waarschijnlijk wel hilarisch als Dave en Donny ontdekken dat hun sportschool er op een ochtend niet meer is, met die heerlijke Amsterdamse humor van ze.

Ach, als John de Mol er even voor gaat zitten schieten hem waarschijnlijk wel tien nog briljantere ideeën te binnen. Het kan niet anders of SBS 6 wordt weer een echt leuke zender vol cultuurshocks, Roelvinkjes en waarschijnlijk hilarische momenten.

Marcel van Roosmalen vervangt deze donderdag Ellen Deckwitz, die vakantie heeft.