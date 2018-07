VS dreigen Turkije met sancties om gevangen dominee

De Verenigde Staten hebben Turkije donderdag gedreigd met sancties als het land de Amerikaanse dominee Andrew Brunson niet onmiddelijk vrijlaat. Dat zei vicepresident van de VS Mike Pence donderdag in een toespraak in Washington.

Wat de sancties precies moeten inhouden is niet bekend. De vijftigjarige Brunson is het middelpunt van een ontluikende diplomatieke rel tussen NAVO-bondgenoten Turkije en de VS. De dominee zit al bijna twee jaar in een Turkse cel. De autoriteiten in het land verdenkt hem van het steunen van terrorisme.

Hij zou betrokken zijn geweest bij de mislukte staatsgreep van twee jaar geleden, waar volgens Erdogan geestelijke Fethullah Gülen achter zit. Brunson, die al twintig jaar in Turkije woont, ontkent alle betrokkenheid. Hij kan tot 35 jaar cel krijgen als hij schuldig bevonden wordt.

Onduidelijkheid

Onduidelijk is of het om dreigementen gaat van de VS, of dat de sancties daadwerkelijk ingesteld worden. De Amerikaanse vicepresident Pence sprak over de mogelijke strafmaatregelen op een conferentie in Washington. Hij deed dat namens president Donald Trump, zei Pence. Maar niet lang na zijn toespraak stuurde de Amerikaanse regeringsleider een tweet de wereld in die leek te suggereren dat de sancties van kracht worden.

Vanuit het presidentiële vliegtuig Air Force One schreef Trump: “De Verenigde Staten zullen grote sancties aan Turkije opleggen voor hun lange gevangenneming van dominee Andrew Brunson, een geweldige christen, familieman en prachtig mens. Hij lijdt enorm. Deze onschuldige man van het geloof moet onmiddellijk vrijgelaten worden!”

Een woordvoerder van president Erdogan zei donderdag tegenover persbureau Reuters dat de VS “de gewenste resultaten” niet zullen bereiken door Turkije te bedreigen. Hij riep Washington op een constructieve houding aan te nemen voordat het zijn eigen belangen en de band met Turkije nog verder beschadigt.

Huisarrest

Woensdag liet Turkije Brunson vrij uit de gevangenis zodat hij zijn straf thuis uit kan zitten. Volgens de Turkse regering is hij overgeplaatst om “gezondheidsredenen”.

Trump heeft Turkije meerdere keren gevraagd om Brunsons vrijlating. De verdenking is dat Ankara hem vasthoudt als wisselgeld: de door Turkije gezochte geestelijke Gülen verblijft in de VS. Erdogan wil dat Washington hem uitlevert.