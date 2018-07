Verdachte verkrachting studente aangehouden

Een 18-jarige Rotterdamse man is dinsdagavond gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige verkrachting van een studente in Rotterdam zaterdagochtend. Het slachtoffer is een jonge vrouw uit Indonesië die aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam studeert. Haar verwondingen waren dusdanig dat de jonge vrouw werd opgenomen op de intensive care van het ziekenhuis en moest worden geopereerd.

De familie van het slachtoffer is overgevlogen uit Indonesië om haar bij te staan. De Indonesische studentenvereniging PPI-Rotterdam heeft het slachtoffer samen met de Indonesische ambassade bijgestaan tot de familie in Nederland was aangekomen. Leden van de vereniging hadden haar in het ziekenhuis geïdentificeerd.

Twintig rechercheurs doen onderzoek naar deze zaak. De politie zet een zogeheten Team Grootschalige Opsporing (TGO) in bij zware en complexe recherche-onderzoeken, zoals in deze verkrachtingszaak het geval is.

In een persbericht laat onderzoeksleider Albert Jansen weten tevreden te zijn dat er snel een verdachte aangehouden is: „Iedereen was ontzettend gedreven om zo snel mogelijk tot de aanhouding van de verdachte te komen. Hiermee maken we het leed van de vrouw, het slachtoffer, niet minder, maar we hopen dat het haar in ieder geval helpt bij de verwerking.”

De afgelopen dagen heeft de politie buurt- en sporenonderzoek verricht. Met buurtbewoners is gesproken, een politiehelikopter heeft overzichtfoto’s gemaakt van de plaats delict en de politie heeft geïnventariseerd welke bewakingscamera’s er op de fietsroute zijn. De beelden hiervan zijn opgevraagd bij de eigenaren van de camera’s en bekeken. Ook heeft de politie honden ingezet.

Fietsketting

Voor zover bekend fietste de Indoneschische studente rond vijf uur in de ochtend vanaf station Rotterdam Centraal naar haar woning in de jarentachtigbuurt De Esch, het vroegere terrein van het gemeentelijk drinkwaterbedrijf. Hier wonen veel studenten, omdat het op loopafstand is van de Erasmus Universiteit. Het was een nachtelijke fietstocht van ongeveer dertig minuten, kort voor zonsopkomst.

De 18-jarige verdachte, volgens de politie een man „met een donker getint uiterlijk, donkere hoody en fietsend op een donkerkleurige fiets”, achtervolgde haar vermoedelijk vanaf de Avenue Concordia in Kralingen, op zo’n vijf minuten fietsen van haar huis.

Kort nadat het slachtoffer haar fiets bij haar woning in de Herman Bavinckstraat op slot had gezet, is ze aangevallen. De dader zou een fietsketting om haar nek hebben gedraaid en haar daarna verkracht hebben op straat. Dit kon het slachtoffer nog vertellen aan buurtbewoners die haar na de aanval hebben opgevangen. Buren van het slachtoffer vertellen tegen lokale media dat ze die ochtend gegil, gekreun en een harde „nee!” hoorden, maar hebben niks gezien.

Jonge vrouwelijke studenten in Rotterdam zijn zeer geschokt, vertellen ze aan lokale media. Hoewel de meeste studenten met vakantie zijn, houden ze elkaar op de hoogte via sociale media. Studenten fietsen nu vaker samen door de stille buurt of blijven ’s nachts bij vrienden slapen. Ook worden onder de studenten noodnummers met elkaar gedeeld in WhatsAppgroepen.

In de Indonesische krant The Jakarta Post reageert Zaid Ramadhan Hanan, voorzitter van de Indonesische studentenvereniging PPI-Rotterdam, geschrokken: „Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt met een Indonesische student”, zegt hij tegen de krant. Tegen dezelfde krant zeggen Indonesische autoriteiten de onderzoekers en het slachtoffer bij te staan waar nodig.