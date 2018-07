Uitslag verkiezingen Pakistan vertraagd, Khan aan leiding

Door aanhoudend geweld en beschuldigingen van stemfraude laat de uitslag van de Pakistaanse presidentsverkiezing nog tot zeker donderdagavond (lokale tijd) op zich wachten. De centrumrechtse Imran Khan gaat volgens de tussentijdse uitslagen aan de leiding, zo meldt persbureau AP. Woensdag kwamen op de verkiezingsdag ruim dertig kiezers om het leven door aanslagen bij stembureaus.

Khan staat in Pakistan vooral bekend als cricketheld. Zijn partij, de Pakistaanse Beweging voor Gerechtigheid (PTI), gaat volgens de eerste uitslagen aan kop in 113 van de 270 kiesdistricten waar woensdag gestemd is. Volgens verkiezingsfunctionarissen komt de vertraging door “technische problemen”.

Toen uit eerste cijfers bleek dat Khan op een overwinning afstevende, veroordeelde Shehbaz Sharif van de conservatieve Pakistaanse Muslim League (PML-N) de verkiezingen al op Twitter.

Volgens de politicus, een broer van voormalig premier Nawaz Sharif die onlangs werd veroordeeld tot tien jaar celstraf voor fraude, waren op verschillende plekken in Pakistan ongeregeldheden in het proces. “We verwerpen de uitslagen”, aldus Sharif. “Het mandaat van het volk is schaamteloos en op een intolerabele manier beledigd.”

Zoon van Bhutto noemt proces ‘schandalig’

Ook Bilawal Bhutto Zardari, voorzitter van de Pakistan Peoples Party (PPP), heeft zich kritisch uitgelaten over de verkiezingen. Volgens hem moesten inspecteurs stembureaus verlaten. “Onvergeeflijk en schandalig”, schreef hij op Twitter. De politicus is de zoon van Benazir Bhutto, de voormalig premier die bij een bomaanslag in 2007 om het leven kwam.

In totaal werd woensdag in meer dan 85.000 bureaus gestemd. Ruim 11.000 kandidaten deden mee voor 270 zetels in het nationale parlement en 570 zetels in vier regionale parlementen. De verkiezingen voor acht zetels in totaal zijn uitgesteld vanwege aanslagen op kandidaten of andere omstandigheden. Ongeveer 370.000 militairen waren op de been om de stembusgang in goede banen te leiden.

Macht van het leger

De Pakistaanse Commissie voor de Mensenrechten heeft eerder ook vastgesteld dat er pogingen zijn gedaan om de uitslag van de verkiezingen te beïnvloeden. “Er zijn genoeg redenen om de legitimiteit van de uitslagen te betwijfelen,” schrijft de commissie. Politici en journalisten uiten ook al tijden forse kritiek op het leger. Militairen zouden in de aanloop van de verkiezingen geprobeerd hebben de oppositie de kop in te drukken.

Bij een aanslag op een stembureau in de stad Quetta kwamen woensdag zeker dertig mensen om het leven. Tientallen Pakistanen raakten gewond. De aanslag werd opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat (IS). Eerdere campagnebijeenkomsten werden ook getroffen door heftige aanslagen waarbij in totaal meer dan 130 doden vielen.