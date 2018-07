Toch onderzoek naar SNS Reaal, beleggers willen schadevergoeding

De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam gelast een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken rond de in 2013 genationaliseerde bank en verzekeraar SNS Reaal.

Het gaat om een onderzoek naar het beleid in de jaren (vanaf 2006) voorafgaand aan de nationalisatie. De nationalisatie volgde nadat SNS Reaal in grote problemen was geraakt en op omvallen stond. Dat was voor een belangrijk deel een gevolg van de financiële problemen en corruptie bij vastgoedtak Property Finance, die SNS in 2006 kocht. Beleggers en schuldeisers raakten bij de nationalisatie voor miljoenen euro’s kwijt.

De vraag is in hoeverre SNS Reaal afwist van die toestanden bij de vastgoedpoot. Met het onderzoek komen de eisers een stapje dichterbij een mogelijke schadevergoeding.

Geld kwijt

Het onderzoek is al jaren een vurige wens van beleggersvereniging VEB en de Stichting Beheer SNS Reaal, de voormalige meerderheidsaandeelhouder van de bank-verzekeraar. Door de nationalisatie raakten aandeelhouders en achtergestelde obligatiehouders in één klap hun geld kwijt. Daarbij zaten niet alleen grotere professionele beleggers, maar ook ongeveer 2.500 particulieren.

De VEB is blij met het onderzoek. “De Ondernemingskamer onderschrijft met deze beschikking het maatschappelijke belang van openheid van zaken. De waarheid over de ondergang van het SNS-concern moet boven tafel komen”, zegt VEB-directeur Paul Koster in een verklaring.

Het onderzoek richt zich op een aantal zaken, zoals de genomen risico’s bij de overname van Bouwfonds Property Finance. Die vastgoedtak presteerde al jaren slecht. Oud-bankiers van SNS Property Finance, onder wie oud-topman Buck Groenhof, zijn veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte.

Rapport: nationalisatie onnodig

In mei van dit jaar concludeerden onderzoekers nog dat de nationalisatie van SNS vermeden had kunnen worden. Er zouden andere “levensvatbare scenario’s” voor de redding van het bedrijf zijn geweest, zoals een mogelijke redding door de Britse investeringsmaatschappij CVC.

De nationalisatie van SNS Reaal kostte de Nederlandse staat 3,7 miljard euro. Daarbij werd de vastgoedtak afgesplitst en later verkocht, de verzekeringstak werd verkocht aan de Chinese verzekeraar Anbang. De bank, tegenwoordig De Volksbank geheten, is nog altijd volledig in handen van de staat.