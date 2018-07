Tientallen ouderen geëvacueerd vanwege verdacht pakketje Zwijndrecht

Tientallen oudere inwoners van Zwijndrecht zijn donderdagmorgen geëvacueerd na een mislukte plofkraak bij een pinautomaat in winkelcentrum Walburg. Het centrum blijft voorlopig dicht en de weekmarkt is geannuleerd. De verdachten hebben een tas “met onbekende inhoud” achtergelaten en de politie wil geen risico nemen.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doet momenteel onderzoek naar de tas, zegt de politie. De autoriteiten houden er “sterk rekening mee” dat er een explosief in de tas zit, waarschijnlijk zal deze tot ontploffing worden gebracht. De tas ligt op het Popradplein, vertelt een woordvoerder.

“Iedereen die in de drie gebouwen rond het plein woont, kan de tas zien liggen. De inwoners van de panden zijn naar centrale ruimtes in hun eigen pand gebracht.”

Ouderen opgevangen in brasserie

In een van de panden in de buurt van het plein is zorgorganisatie Swinhove Groep gevestigd. Bestuurder Lilian Bouman meldt dat ongeveer vijftig ouderen zijn opgevangen in de brasserie van haar organisatie.

“De ouderen zijn een beetje geschrokken en wachten gespannen af wat er in het pakketje zit. Ze krijgen hier eten en drinken en sommige familieleden zijn inmiddels ook ter plekke.”

Rond 04.00 uur ontving de politie een melding over een mogelijke plofkraak. De dader of daders zijn gevlucht en lieten hierbij de tas achter. Er is nog niemand gearresteerd.