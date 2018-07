Taakstraf voor afpersing met gijzelsoftware

De broers Melvin (25) en Dennis (21) krijgen beiden 240 uur taakstraf van de rechtbank Rotterdam voor het infecteren van duizenden computers met zelfgebouwde ransomware. Het Openbaar Ministerie had een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar geëist, waarvan drie maanden onvoorwaardelijk.

De zaak is bijzonder omdat daders zelden gepakt worden en bovendien vaak vanuit Oost-Europa opereren. Daarnaast was de door deze broers gebouwde ransomware CoinVault zeer geavanceerd. De twintigers bouwden bijvoorbeeld een ‘helpdesk’ voor als slachtoffers vragen hadden over het betalingsproces.

Blanco strafblad

De rechtbank vindt dat er sprake is van zeer ernstige feiten en dat „eigenlijk een forse gevangenisstraf op zijn plaats is”. De rechters wegen echter mee dat de broers een blanco strafblad hebben en ze in de drie jaar waarop ze moesten wachten op hun proces, geen nieuwe strafbare feiten pleegden.

Het Openbaar Ministerie houdt de mannen verantwoordelijk voor het encrypteren (versleutelen) van bestanden op in totaal dertienhonderd computers. Softwarebedrijf Kaspersky, dat de politie hielp met het opsporen van de mannen, zegt dat het decryptiesleutels heeft gemaakt voor bijna veertienduizend apparaten. „Je zou een nul kunnen optellen bij het aantal geïnfecteerde apparaten, zo krijg je een realistischer beeld”, schrijft Kaspersky-onderzoeker Jornt van de Wiel in een blogpost.

Experimenteren

Het losgeld om de bestanden terug te krijgen, was één bitcoin – destijds ruim tweehonderd euro. Op het scherm liep een timer af: slachtoffers moesten binnen 24 uur betalen.

De mannen zeiden in de rechtszaal dat het hen vooral om de uitdaging ging. Ze wilden experimenteren met hun technische kennis, zeiden ze. De rechters gingen daar niet in mee en wees op smeekbeden die binnenkwamen in de opgetuigde ‘helpdesk’. Mensen vroegen er bijvoorbeeld of ze alsjeblieft de bestanden van hun overleden ouders terugmochten. „Je hebt altijd keihard gezegd: je moet betalen”, zei een rechter tegen een van de broers.