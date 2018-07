Stiekem is NXP behoorlijk opgelucht

Eenentwintig maanden moesten ze bij chipbedrijf NXP de lippen op elkaar houden. Zo lang duurde het overnameproces door het Amerikaanse Qualcomm, voor 44 miljard dollar, een recordbedrag in de chipindustrie. Woensdagavond trok Qualcomm het bod alsnog in omdat de Chinese overheid de deal blokkeert, volgens NXP vanwege een conflict met de Verenigde Staten.

Nu NXP weer op zichzelf is aangewezen, zoekt het Nederlandse chipbedrijf de belangstelling juist op. „We hebben te lang niets van ons laten horen”, zeiden topman Rick Clemmer en financieel directeur Peter Kelly donderdag tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers.

Die cijfers waren goed, met name de autotak groeit, maar NXP acht zichzelf ondergewaardeerd door de onzekerheid over de overname. Om de koers te stimuleren koopt NXP voor 5 miljard dollar eigen aandelen in.

NXP leed al aan deal fatigue, zei topman Clemmer. Het is moeilijk om medewerkers zo lang enthousiast te houden voor een overname die maar op zich laat wachten: mensen willen graag dóór met hun werk.

Volgens het officiële standpunt is NXP teleurgesteld – het huwelijk met Qualcomm was een perfect match.

Maar het personeel is blij dat er duidelijkheid is over de toekomst. Persoonlijk was de 67-jarige Clemmer ook ‘ambivalent’ over het afketsen van de deal. Dat zegt althans zijn directe collega Guido Dierick, directeur van NXP Nederland en de laatst overgebleven Nederlander in de NXP-top. „Rick had helemaal geen zin om met pensioen te gaan.” Onlangs tekende Clemmer voor minstens twee jaar bij.

De NXP-topman had met de Qualcomm-deal voor meer dan 400 miljoen dollar aan opties kunnen verzilveren. Maar volgens Dierick zou Clemmer „honderd keer liever topman zijn van een chipbedrijf” dan rentieren.

Vanuit zijn vakantieadres in Peru legt Guido Dierick uit waar het fout ging: de deal werd inzet van de handelsoorlog tussen China en de VS. NXP stond erbij en keer ernaar.

Guido Dierick (59) werkte al bij NXP toen het nog de halfgeleidertak van Philips was. Hij is directeur van NXP Nederland en verantwoordelijk voor juridische zaken. Die laatste taak legt hij neer, hij blijft NXP Nederland leiden.

Wanneer werd u duidelijk dat de overname niet zou lukken?

„Pas op het laatste moment. We dachten dat het lot van de deal samenhing met de Amerikaanse boycot van ZTE – dat Chinese telecombedrijf mocht geen Amerikaanse chips meer afnemen. Toen de Amerikanen hun beleid ten opzichte van ZTE versoepelden, hadden we nog hoop op witte rook uit China.”

Wat is de schade voor NXP?

„Onze beurswaarde heeft niet kunnen profiteren van de opmars die de hele chipindustrie gemaakt heeft. We hebben ook als leverancier schade ondervonden van de boycot van ZTE. En we hebben geen kleinere overnames kunnen doen. We krijgen wel 2 miljard dollar vergoeding van Qualcomm, maar dat dekt de schade bij lange na niet.”

U loopt persoonlijk ook een hoop geld mis. U had willen stoppen, Rick Clemmer was al terug naar zijn flat in Austin, Texas...

„Dat is bijzaak. Ik blijf directeur Nederland en daar heb ik veel zin in.”

Gaat NXP op zoek naar een nieuwe koper?

„Nee. En mochten zich gegadigden melden dan staan we niet te springen. We hebben geen zin om opnieuw twee jaar in limbo te hangen. Het is onmogelijk om een grote overname in de chipindustrie te realiseren als er zo’n handelsoorlog woedt.”

Want als er één branche is die zich niet aan landsgrenzen houdt is het de chipsector?

„Precies. Je markt beschermen kan misschien met maïs of melk. Maar chips worden in Duitsland worden ontworpen, in Azië geproduceerd en dan aan Apple in de VS doorverkocht.”

NXP had Qualcomm toch nodig om krachtiger chips aan autofabrikanten te leveren in één pakket?

„Datzelfde kunnen we met een samenwerking bereiken. Met andere bedrijven, of met Qualcomm.

Qualcomm dreigde zelf nog te worden overgenomen door Broadcom. Werd NXP daarbij betrokken?

„Nee, Qualcomm was niet erg mededeelzaam.”

Ondertussen vochten ze elkaar in de bestuurskamer van Qualcomm de tent uit. Past dat wel bij NXP?

„Op ons hoofdkantoor in Eindhoven zijn heel veel mensen heel erg blij dat het niet doorgaat.”