Ex-adviseur Macron: ik heb grote fout gemaakt, maar president niet verraden

Nee, hij heeft niet het gevoel de Franse president „verraden” te hebben, zoals Emmanuel Macron dinsdag zei. Maar: „Ik heb een grote fout gemaakt”, zegt de ontslagen Elysée-medewerker Alexandre Benalla donderdag in Le Monde over zijn optreden bij een manifestatie in Parijs op 1 mei.

„Ik had nooit als waarnemer naar die demonstratie moeten gaan.” Dat hij de politie naar eigen zeggen „een handje hielp” om gewelddadige demonstranten aan te houden was volgens hem slechts een „politieke fout”, maar geen overtreding van de wet.

De uitspraken van Benalla sluiten aan bij de verdedigingslijn van het Élysée. Donderdagochtend nog sprak president Emmanuel Macron tijdens een werkbezoek aan de Pyreneeën van „een storm in een glas water”. Eerder beschuldigde hij de Franse pers ervan de zaak op te blazen en „niet meer naar de waarheid te zoeken”.

Beeldvorming Macron

Benalla legt in het zeer uitgebreide interview met Le Monde uit dat hij in 2016 bij de campagne van Macron betrokken raakte omdat hij ervaring had als organisator, vooral bij de Parti Socialiste. Ook op het presidentieel paleis, waar hij na de verkiezingswinst in 2017 aan de slag ging, had hij naar eigen zeggen niet een strikt beveiligende rol. Bij privébezoeken van het presidentiële koppel hield hij zich ook bezig met „het beeld van de president”. Dat leidde geregeld tot „fricties” met de officiële beveiligers.

Daarvoor kreeg hij een salaris van 6.000 euro netto per maand. Eerder circuleerden in de Franse pers bedragen van 10.000 euro. Ook had hij sinds juli de beschikking over een appartement in een dependance van het Élysée. Maar dat was minder riant en groot dan sommige media het deden voorkomen.

Slachtoffer interne strijd

Benalla zegt voor alles het slachtoffer te zijn van een interne strijd bij de politiediensten. „Zo konden ze ook de president te raken.”

Een medewerker van de Parijse politieprefectuur zou hem hebben uitgenodigd op 1 mei als waarnemer aanwezig te zijn bij de politie-interventie. De politiehelm, een armband en een portofoon werden hem via een Elysée-verbindingsofficier verstrekt. Vooral de armband (met de tekst ‘Politie’) en de portofoon leidden de laatste dagen tot veel discussie in de parlementaire enquêtecommissie die de kwestie onderzoekt.

Benalla is afgelopen weekend door Justitie formeel in staat van beschuldiging gesteld nadat beelden waren opgedoken waarop te zien was hoe hij in de marge van de demonstratie een demonstrant hard aanpakt.

Huiszoeking

Woensdagavond deed de politie onderzoek in zijn kantoor in het Élysée, een zeer uitzonderlijke situatie.

Maar het kantoor van de Franse president heeft hem niet geschorst en gedegradeerd omdat hij de wet heeft overtreden maar omdat hij „een politieke fout” heeft gemaakt, zegt hij. Benalla, zelf jurist, verwijst naar een wetsartikel dat iedere burger de mogelijkheid geeft om daders van een misdrijf op te pakken.

Parijs was op 1 mei het theater van een stadsguerrilla nadat honderden zogenoemde ‘black-bloc’-activisten zich mengden in de traditionele vakbondsdemonstraties. Totaal 283 mensen zijn aangehouden na zeer uitgebreide vernielingen.