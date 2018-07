Italiaanse journalist Saviano vervolgd na aangifte Lega-minister

De openbaar aanklager in Rome gaat een strafrechtelijk onderzoek beginnen naar de Italiaanse journalist Roberto Saviano, bekend van het boek Gomorra over de maffia. Dat melden Italiaanse media donderdagmiddag. Reden van het onderzoek is een aangifte van smaad en laster door minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini.

Lees ook dit profiel van Salvini: Een hard- rechtse bulldozer die Italië zegt te verdedigen

Salvini, de leider van de rechtspopulistische partij Lega, deed de aangifte een week geleden vanwege tweets van Saviano. Daarin noemde hij Salvini “minister van Mala Vita”. Die laatste term is een Italiaanse bijnaam voor de mafia. Saviano haalde ook hard uit nadat twee bootmigranten dood waren gevonden op de Middellandse Zee. “Hoeveel plezier doet het je om onschuldige kinderen te zien sterven op zee?”, tweette hij.

De minister zei - eveneens op Twitter - dat die aantijgingen hem te ver gingen.

“Ik accepteer kritiek, maar ik sta niet toe dat iemand me ervan beschuldigt dat ik de maffia help of blij ben als er een kind sterft. Genoeg is genoeg.”

‘Bang voor kritische stemmen’

Lees ook dit stuk dat Saviano in 2009 in NRC schreef.

Saviano liet weten niet te vrezen voor vervolging. “Ik geef niet toe aan een machthebber die bang is voor kritische stemmen. Salvini zal in de rechtbank worden opgeroepen om de waarheid te vertellen. Dat zal een nieuwe ervaring zijn voor hem.”

Sinds zijn aantreden als minister begin juni treedt Salvini hard op tegen migratie richting Italië over de Middellandse Zee. Hij intensiveerde bijvoorbeeld de samenwerking met de Libische kustwacht. Ook verleende hij verschillende reddingsschepen die migranten hadden opgepikt geen toestemming om aan te meren, zodat de vaartuigen moesten uitwijken naar Malta en Spanje.

Over Salvini’s immigratiepolitiek hadden de twee het al eerder met elkaar aan de stok. Saviano leverde veel kritiek op het weren van de reddingsschepen. Salvini reageerde vorige maand door openlijk te zinspelen op een einde aan de door de staat betaalde beveiliging van Saviano. Die wordt al sinds 2006 permanent bewaakt, omdat hij vanwege Gomorra ernstige bedreigingen ontving van de Napolitaanse maffia.