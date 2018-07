Hotelketen Accor ziet af van belang in Air France-KLM

De Franse hotelgroep Accor staakt voorlopig zijn plan tot het nemen van een minderheidsbelang in luchtvaartmaatschappij Air France-KLM. “De voorwaarden zijn in dit stadium niet vervuld”, schrijft het bedrijf in een verklaring bij de halfjaarresultaten.

Begin juni maakte AccorHotels bekend dat het samen met Franse en Europese investeerders een belang in het luchtvaartbedrijf wilde nemen. Het zou gaan om de aandelen van de Franse staat, die Accor geheel of gedeeltelijk zou willen overnemen.

‘Vertrek Janaillac het probleem’

Volgens de Franse nieuwszender BFM gaat de deal niet door omdat de Franse staat zijn aandelen niet wil verkopen voordat Air France-KLM een nieuw management heeft. Na het vertrek van bestuursvoorzitter Jean-Marc Janaillac heeft de luchtvaartgroep nog altijd geen opvolger benoemd.

Eerst wilde Accor wel een aandeel in Air France-KLM. Het bedrijf wilde aandelen kopen van de Franse staat.

Ondertussen houdt Accor de optie tot nemen van een belang in Air France-KLM open. “De groep blijft ervan overtuigd dat een versterkt partnerschap tussen hotelbedrijven en luchtvaartmaatschappijen aanzienlijke mogelijkheden voor waardecreatie biedt”, schrijft het hotelbedrijf bij de cijfers.

Langlopend loonconflict

Het vertrek van Janaillac volgde na een al langer lopend loonconflict bij Air France-KLM. Een reeks stakingen leverde het bedrijf een verliespost van naar schatting 400 miljoen euro op. De Franse vakbonden eisten een directe salarisverhoging van 5,1 procent, maar dat was volgens de directie te veel om concurrerend te kunnen blijven.

Air France-KLM staat momenteel onder leiding van een niet-uitvoerend president, Anne-Marie Couderc. Haar voornaamste taak is om een ​​nieuw management aan te trekken.

Aandelenruil

Voormalig staatsbedrijf Air France werd in 2004 geprivatiseerd. Frankrijk bezit op dit moment 14,3 procent van de aandelen van Air France-KLM. Hierdoor kan de Franse politiek nog altijd invloed uitoefenen op het bedrijf. Bij het verkopen van de aandelen aan Accor overwoog de staat volgens de Franse krant Les Echos een aandelenruil, waarbij de staat een klein belang in Accor zou krijgen.