Groter neerslagtekort verwacht dan recordjaar 1976

Brabants waterschap strijdt voor zeldzame beekprik

Het Brabantse Waterschap De Dommel probeert een populatie van de zeldzame beekprik te redden. Het prehistorische visje zit in de beek De Reusel, die door het extreme weer bijna droog is gevallen. Daarom pompt het waterschap sinds zaterdag duizenden kubieke meters water in de beek.

De beekprik werd in 2014 uitgezet in De Reusel, waar ideale omstandigheden heersen voor de vis. "Vandaar dat het ook zo belangrijk is dat we de populatie in stand houden. De macrofauna zijn ideaal voor de vis. Het is cruciaal dat we de beek nat houden", zegt een woordvoerder van de Waterschap. Per uur wordt er tussen de zestig en honderd kuub water ingepompt.

De beekprik is een palingachtige vis en bedreigd diersoort. Larven kunnen tot ongeveer zes jaar in de bodem van een rivier leven voordat ze volwassen worden. Daarom is het ook niet mogelijk om de huidige populatie in De Reusel over te hevelen naar ander water. Het is niet duidelijk hoe lang het waterschap de beek nat moet houden. In de tussentijd zijn in Brabant, wat op hoger gelegen zandgronden ligt, wel beregeningsverboden ingesteld.