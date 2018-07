Ga deze zomer onbekommerd op reis

De zomer is een interessant fenomeen. Deze periode staat voor rust, genieten, op reis of relaxen in de tuin. Het is ook een beetje ‘niemandsland’, een tussenfase wat was en wat komt. Een overgang tussen hard werken en de draad weer oppakken. Zomer wekt verwachtingen, want daarna komt de rest van het jaar. Het was in deze sfeer dat vier jaar geleden de verschrikkelijke ramp met de MH17 plaatsvond.





Die zomer, die komt er niet zomaar, er gaat van alles aan vooraf. De afgelopen weken kenmerkten zich door ‘zomerrituelen’. Schooltassen werden aan vlaggen gehesen, diploma’s uitgereikt, scripties in de haast afgeschreven en ingeleverd. Ook op De Werkplaats in Bilthoven vierden ze een oud ritueel. Het voerde de deelnemers terug naar de eeuwenoude Europese traditie van het planten van een meiboom, een versierde boom of paal. Men geloofde vroeger dat het planten van zo’n meiboom vruchtbaarheid voor akker, dier en mensen bracht.

Tegenwoordig is het een ritueel dat een moment in de tijd markeert. Aan de rand van het bos op het grote veld staat een enorme kring mensen. Midden in de kring staan vijf hoge palen met bovenaan linten bevestigd. Ze wachten op de laatste dans van de kinderen uit groep acht. Zij gaan de oversteek naar de overkant maken. Letterlijk, de directeur van de middelbare school staat op het heuveltje dat de scholen van elkaar scheidt en roept hen. Twee lange rijen kinderen houden stokken met gekleurde linten schuin in de lucht en vormen zo een haag. De oudste kinderen lopen er onderdoor, in de richting van hun nieuwe school.

Straks… straks gaat het echt gebeuren, op een nieuwe school. De zomer is de vluchtheuvel van ontspanning. Maar een beetje spanning – of voorpret – is er voor veel kinderen wel bij. Het is juist die onbezorgde zomer die ze de energie voor straks geeft. Het is een serieuze stap in een nog onbezorgd leven. Ouders doen er goed aan hun kinderen niet vol te stoppen met grotemensenzorgen, maar het genieten voorop te stellen. Voed hun onzekerheid, angst en twijfel niet over wat er allemaal gebeuren kan – als je niet uitkijkt kun je helemaal niet meer genieten!

Vorige week herdachten wij de slachtoffers MH17. Ook in juli 2014 ging een week van start waarin Nederland genoot van het vooruitzicht van ‘even niets’. We deden dat in de hoop om elkaar na de zomer weer te zien en de nieuwe plannen voor school, opleiding en werk gestalte te geven. Onze vrolijkheid werd ingehaald door de bittere realiteit.

Hoe kan je vandaag, met deze gedachte aan MH17, nog zorgeloos op vakantie gaan? Hoe ga je om met je onzekerheid of bezorgdheid als je geliefden uitwuift en een fijne vakantie toewenst? Laat je je ouderlijke zorgen de overhand krijgen als je kind voor het eerst zelf op reis gaat? Ben je in staat om die naaste, het liefste dat je bezit – ondanks die onzekerheid – toe te vertrouwen aan dat wat dood overstijgt?

Denk nog even aan de meiboom, aan het weven van de gekleurde linten dat staat voor een verbondenheid die ons eigen kleine bestaan overstijgt. Onze zielen zijn op wonderlijke wijze, te midden van leven en dood, met elkaar en het Hogere verbonden. Blijft uw denken vol van zorgen? Overweeg dan een voorbeeld te nemen aan Gerard Reve, de schrijver die zijn zorgen in dit reisgebed deelde met een hogere macht.

O God.

Ik sta op het punt, op reis te gaan.

Ik weet niet, of het misschien mijn laatste

reis is.

Ik wil U liefhebben.

Ik hoop, dat ik onderweg niemand enig on-

geluk of

ander kwaad zal berokkenen.

Ik wil proberen niet, of veel minder, te drin-

ken.

Ik sta voor U.

Ik weet dat ik, of ik veilig zal aankomen,

dan wel onderweg verwonding, ziekte of

dood zal vinden,

altijd U toebehoor.

Want in leven en sterven zijt Gij in mij en ben

ik in U.

Ik ga nu weg.

Vaarwel, o God.

Ga ook deze zomer onbekommerd op reis!