Duterte keurt oprichting autonome moslimregio Filippijnen goed

De Filippijnse president Rodrigo Duterte heeft donderdag zijn goedkeuring gegeven aan een wet die de moslimminderheid in het zuiden van het land verregaande autonomie geeft. Dat meldt persbureau Reuters. Het centrale punt van de wet is de oprichting van een zelfstandige regio, uiterlijk in 2022.

Het gebied gaat officieel de Autonome Regio Bangsamoro heten. Er wonen ongeveer vijf miljoen moslims. Naast tal van eilandjes in het zuidwesten van de Filippijnen, omvat de regio een deel van het eiland Mindanao. Daar woedt al decennialang een felle strijd tussen moslimrebellen en de overheid, die circa 120.000 levens heeft geëist en 2 miljoen mensen op de vlucht heeft gejaagd.

Door de regio autonomie te verlenen, hoopt de regering een einde te maken aan het geweld. De leider van het Moro Islamitische Bevrijdingsfront (MILF), de belangrijkste islamitische rebellengroep van het land, heeft volgens persbureau AP beloofd al zijn strijders te ontwapenen als de autonome regio er komt. De MILF-leider zegt dat het gaat om 30.000 à 40.000 man, de regering denkt dat de beweging zo’n 11.000 guerillastrijders telt.

IS-strijders

Tijdens de onderhandelingen over de autonomie, die al jaren lopen, lukte het extremistische strijders van de Filippijnse IS-tak om voet aan de grond te krijgen in Mindanao. Ze bezetten in mei vorig jaar de stad Marawi. Daarop kondige Duterte de staat van beleg af in Mindanao, en stuurde hij het leger op de opstandelingen af. Na maanden van hevige gevechten waren de IS-strijders in oktober verslagen, aldus de regering. De noodtoestand blijft uit voorzorg nog tot eind dit jaar van kracht.

De autonomie gaat vooral gelden op politiek en economisch gebied. De ordehandhaving blijft echter in handen van de regering. In de toekomst zal de MILF nog meer toezeggingen willen, zegt de hoofdonderhandelaar van de beweging tegen Reuters. “We zullen blijven aandringen bij de regering, totdat er op een gegeven moment aanpassingen worden gemaakt aan de wet die ervoor zorgen dat we krijgen wat we echt willen.”