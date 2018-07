Doorstart Men at Work wordt moeilijk

De kans dat kledingketen Men at Work een doorstart maakt, neemt zienderogen af. Na het faillissement van vorige maand hebben zich volgens de curator zes partijen gemeld die het bedrijf wilden overnemen. Vrijwel allemaal waren dat partijen die nog snel wilden verdienen door het uitverkopen van de resterende voorraad, schrijft curator Evert Baart in het eerste faillissementsverslag.

Sinds het verlieslijdende Men at Work failliet werd verklaard, zijn alle voorraden op het distributiecentrum verdeeld over de 27 winkels die nog open zijn. In de huurovereenkomsten van die winkels is een opzegtermijn opgenomen. „Het overgrote deel” van de geïnteresseerde partijen wilde de voorraad overnemen en die verkopen voordat die termijn afloopt.

Ook hoopten de geïnteresseerde partijen gebruik te maken van de loongarantieregeling van het UWV. Onder die afspraken betaalt de uitkeringsinstantie nog zes weken het loon van werknemers door. De voornaamste schuldeiser, Rabobank, zag niets in dat plan. Via opheffingsuitverkoop de laatste kleding slijten levert waarschijnlijk meer op, denkt de bank.

Bovendien bestaat volgens de curator het gevaar dat een dergelijke oplossing binnenkort wordt verboden. Hij verwijst daarbij naar een zaak die momenteel loopt bij de Hoge Raad en waarin al een advies ligt van de advocaat-generaal, de belangrijkste adviseur van de Raad. De strekking daarvan is dat een curator die panden onderverhuurt aan een „doorstarter” het onderverhuurverbod overtreedt.

Volgens de curator is op dit moment nog één kandidaat over die overweegt om de huur van de winkels en de bijbehorende voorraad over te nemen. Wie dat is meldt hij niet. Veel tijd om te besluiten heeft een eventuele koper niet meer: van de 27 winkels die nu nog open zijn gaan er 22 komende dinsdag dicht. De overige 5 zijn gevestigd in grote steden en blijven iets langer open: tot 10 augustus.

Men at Work werd in 1995 opgericht door Marcel van Gelderen, die het bedrijf in 2007 verkocht aan een investeerder. In 2014 werd de kledingketen opgekocht door investeringsmaatschappij Varova, die het bedrijf samen met tal van andere kledingmerken en winkels wilde onderbrengen in een groot modeplatform. Door de schaalvoordelen en het bundelen van krachten moest dat een sterke, internationale speler opleveren.

Eind vorig jaar besloot Varova dat een dergelijk plan niet haalbaar was en werden al die bedrijven weer in de verkoop gedaan. Voor sommige, zoals Sissy Boy en Open32, werd snel een nieuwe eigenaar gevonden. Men at Work - dat vooral duurdere merken verkoopt, zoals Scotch & Soda, G-Star en Nike - werd in september vorig jaar overgenomen door oprichter Van Gelderen.

Vorige maand werd duidelijk dat ook die het bedrijf niet van de ondergang kon redden. In 2016, de meest recente cijfers, leidde Men at Work een verlies van 12,1 miljoen euro. Hoe hoog de omzet dat jaar was, is niet bekend. Men at Work had ten tijde van het faillissement 429 werknemers. Een „aanzienlijk deel” van hen heeft volgens de curator al ander werk gevonden.