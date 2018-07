Dirigent van Concertgebouworkest beschuldigd van aanranding

Chef-dirigent van het Koninklijk Concertgebouworkest Daniele Gatti wordt in de Amerikaanse krant The Washington Post beschuldigd van aanranding. In twee gevallen, voor zijn tijd in Amsterdam, zou hij vrouwelijke muzikanten ongewild betast en gezoend hebben.

De beschuldigingen aan het adres van de internationaal gerenommeerde Gatti zijn onderdeel van een groter onderzoek van The Washington Post naar #MeToo-schandalen in de klassiekemuziekwereld. In het artikel vertelt de Amerikaanse sopraan Alicia Berneche dat Gatti haar in een kleedkamer van de opera in Chicago bij de billen greep en “zijn tong in haar mond duwde”. Dat gebeurde in 1996. Berneche was toen 24, Gatti 34. De Duitse sopraan Jeanne-Michèle Charbonnet heeft het over een soortgelijk voorval in Bologna in 2000.

Verbaasd

In een reactie in The Washington Post zegt Gatti verbaasd te zijn om de beschuldigingen. “Altijd als ik iemand benaderde, deed ik dat met de volle overtuiging dat de interesse wederzijds was. De genoemde feiten vonden lang geleden plaats. Als ik iemand gekwetst heb, bied ik mijn excuses aan.” De woordvoerder van het Concertgebouworkest was donderdag ondanks meerdere belpogingen van NRC niet bereikbaar voor commentaar.

The Washington Post sprak voor het onderzoeksverhaal gedurende een periode van zes maanden met meer dan vijftig muzikanten. Italiaan Gatti (1961) is sinds 2016 de chef-dirigent van het Koninklijk Concertgebouworkest. In het voorjaar van 2019 staat een tour van het muziekgezelschap gepland door de Verenigde Staten.